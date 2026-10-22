'El Roto' cede más de 300 obras que podrán verse en el futuro Museo de Arte Contemporáneo y Diseño en Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y Andrés Rábago 'El Roto' han firmado el acuerdo por el que el artista dona más de 300 de sus obras, entre dibujos y óleos, para que sean exhibidas en el futuro Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Castilla-La Mancha. Este espacio, situado en el convento de Santa Fe, tiene prevista su apertura en el primer trimestre de 2027.

De esta manera, el Gobierno regional dará una nueva vida a un lugar que hasta el pasado mes de abril era conocido como el Centro de Arte Contemporáneo y Moderno de Castilla-La Mancha y acogía la colección de arte Roberto Polo.

Durante su intervención, Page ha avanzado que el nuevo museo "va a promover una obra de culto y va a ser un espacio de culto, importante y de referencia para grandes públicos, pero particularmente para un sector que tiene un mismo nivel de compromiso social y crítico".

"Me da la impresión va a ser muy útil y necesario en los tiempos futuros. Y no tan futuros, quizás demasiado cercanos", ha abundado Page.

El regidor autonómico ha explicado que además de 'El Roto', en el futuro Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Castilla-La Mancha se podrán contemplar otras firmas que "darán sentido al mosaico maravilloso que va a significar el espacio de Santa Fe y que va a permitir que mucha gente quiera conocer arte significativo y distinto, de valor y, al mismo tiempo, no convencional".

Hijo Predilecto

Page ha aprovechado su alocución para desvelar que 'El Roto' recibirá el título de 'Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha' durante la celebración del Día de la Región el próximo 31 de mayo.

El presidente ha argumentado esta decisión en que "queremos contar entre nuestra gente ilustre con gente que realmente nos ha aportado, nos hace mejores y eso, en tu caso, se da de una manera muy peculiar".

Del mismo modo, no ha ocultado su satisfacción por la decisión del artista de elegir Castilla-La Mancha para ceder su obra. "Estamos hablando de poder contar en Castilla-La Mancha con algo que solo va a haber aquí", ha señalado Page, quien ha recordado que Rábago "continúa trabajando" y por lo tanto es un artista que "refleja en tiempo real lo que está pasando".

Por su parte, Andrés Rábago ha explicado que las obras cedidas comprenden medio siglo de trabajo, primero bajo el pseudónimo de Ops y después como 'El Roto'. En ellas, ha admitido que queda reflejada "una transformación real a partir de vivencias, trabajo y contacto social".

"Me siento muy honrado de tener la oportunidad de estar representado en este nuevo museo del convento de Santa Fe", ha afirmado el artista, quien ha reconocido sentirse especialmente afortunado de exponer cerca de las "obras maestras" de El Greco, al que ha considerado "el pintor más grande del arte español".