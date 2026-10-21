El viñetista Andrés Rábago (El Roto) dona toda su obra a Castilla-La Mancha para que sea expuesta en Toledo

El dibujante Andrés Rábago, conocido como 'El Roto', ha donado toda su obra gráfica a la Junta de Castilla-La Mancha, que expondrá estos dibujos e ilustraciones en el futuro Museo de Arte Contemporáneo y de Diseño de Castilla-La Mancha del Convento de Santa Fe de Toledo.

Así lo ha anunciado la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, que ha indicado que el Consejo de Gobierno ha aceptado la donación, por lo que "301 obras, entre dibujos y óleos de este historietista pasarán a ser titularidad de la Junta".

Será este mismo jueves cuando Rábago y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, firmen un convenio para hacer efectiva la donación del dibujante, que es Premio Nacional de Ilustración y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

"Es una suerte contar con la donación de la obra gráfica de 'El Roto', que ofrece una mirada independiente y crítica de la sociedad contemporánea. La donación es un regalo con mayúsculas", ha afirmado.

Museo de Arte Contemporáneo y de Diseño

Las obras se expondrán en el futuro Museo de Arte Contemporáneo y de Diseño de Castilla-La Mancha, que se ubicará en el convento de Santa Fe en Toledo y que prevé abrir sus puertas en el primer trimestre de 2027.

En este espacio museográfico también se podrán contemplar otras 62 obras de la Colección Entrecanales, ya que el Consejo de Gobierno también ha aprobado la cesión gratuita de estas obras de distintos artistas contemporáneos españoles.

Se trata de 62 obras de la Colección Entrecanales que se cederán a la Junta por cinco años, lo que permitirá "disfrutar de las obras y preparar una programación educativa y de divulgación sostenida".

"Estas dos colecciones enriquecen la oferta del nuevo museo. El Gobierno regional trabaja para captar más obras, con el objetivo de hacer de este museo una referencia nacional", ha afirmado.

Ciudad del Cine

Por otro lado, Padilla también ha informado de que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado el pliego para elegir a la empresa que desarrollará y explotará el proyecto de la Ciudad del Cine en Toledo.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha invertido 8 millones de euros en obras de acondicionamiento general del recinto del Parque de Polvorines, en la urbanización básica y la consolidación estructural", ha asegurado.

La siguiente fase es la selección de la empresa que deberá desarrollar una serie de inversiones, como la adaptación de edificios, dotar de equipamiento y poner en funcionamiento de este hub audiovisual.

La adjudicación será por un plazo de 50 años, con posibilidad de prorrogar otros 25 años, una vez que se hagan todas las evaluaciones y se confirme que cumple "con todas las garantías de que es un proyecto de interés y responde al interés público de la región".