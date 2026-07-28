Un nuevo menhir hallado en Los Yébenes (Toledo) apunta a la posible existencia de un paisaje ritual milenario

Arqueólogos trabajando en el yacimiento arqueológico de La Chorrera (Los Yébenes). Ayuntamiento de Los Yébenes

La localidad toledana de Los Yébenes sigue mirando miles de años atrás. El yacimiento arqueológico de La Chorrera ha iniciado una nueva campaña de excavaciones con un objetivo ambicioso: desenterrar y estudiar un menhir localizado el pasado verano en el centro del monumento megalítico descubierto en este enclave.

El hallazgo podría cambiar el conocimiento sobre la prehistoria de los Montes de Toledo.

La intervención, dirigida por el arqueólogo de la Universidad Complutense de Madrid Arturo Ruiz Taboada dentro del proyecto Entre dos tierras, pretende definir con precisión el conjunto megalítico identificado en la primera fase de trabajos.

Si las investigaciones confirman las hipótesis del equipo, La Chorrera reforzaría su condición como el primer monumento de estas características documentado en la provincia de Toledo.

La excavación se centrará en esa gran piedra hincada verticalmente para determinar su relación con el resto de estructuras localizadas en el yacimiento. Paralelamente, los arqueólogos continuarán investigando un depósito de fauna cremada y otro de cerámica descubiertos en una de las plataformas inferiores del enclave.

Alineaciones de menhires

Ruiz Taboada sostiene que el trabajo no se limita a estudiar una única pieza, sino a definir todo un paisaje monumental formado por alineaciones de menhires que irían más allá del túmulo central.

"Estamos de verdad a las puertas de hacer un descubrimiento que puede cambiar la visión del megalitismo en los Montes de Toledo, sobre todo en este sector tan oriental", ha asegurado.

Yacimiento arqueológico de La Chorrera. Ayuntamiento de Los Yébenes

Hasta ahora, los principales monumentos megalíticos conocidos en la provincia se concentraban en el oeste de los Montes de Toledo, con ejemplos como los dólmenes de Azután o de La Estrella.

La aparición de este conjunto en Los Yébenes abre una nueva línea de investigación sobre la ocupación prehistórica de esta parte del territorio.

Paisaje ritual

Los hallazgos de la campaña anterior ya permitieron vincular por primera vez las pinturas esquemáticas de La Chorrera con el propio monumento megalítico, relacionándolas además con otras manifestaciones similares repartidas por las estribaciones orientales de los Montes de Toledo.

Para el director de la excavación, todos estos elementos apuntan a la existencia de un paisaje ritual construido hace miles de años, donde convivían la actividad ganadera y agrícola con un importante componente simbólico y ceremonial.

A su juicio, el yacimiento está contribuyendo a llenar un importante vacío de información científica sobre el centro peninsular.

El alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez Martín, ha defendido la continuidad de las excavaciones y ha destacado que "todas las campañas que hemos realizado, tanto en La Chorrera como en Montón de Trigo, nos permiten poner nombre y apellidos a un pasado que hasta hace muy poco desconocíamos".

En este sentido, ha garantizado el respaldo municipal al proyecto porque, según ha afirmado, "seguir descubriendo este yacimiento es también seguir descubriendo Los Yébenes".