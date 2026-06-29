Los cuatro siglos de devoción y tradición de la Cofradía del Valle: "Su historia y la de Toledo van en paralelo"

Condensar cuatro siglos de historia en las páginas de un libro. Esta ha sido la tarea que ha capitaneado el historiador toledano Julio Porres en 'La Virgen del Valle de Toledo. IV Centenario de la Cofradía', un trabajo conmemorativo y documental que recoge 400 años de devoción, tradición e historia en torno a La Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora del Valle de Toledo.

Esta advocación mariana, cuya ermita se erige en uno de los lugares más visitados de Toledo, cuenta con 3.000 cofrades y en torno a ella se celebra la romería más popular de la ciudad cada 1 de mayo.

Entre estos devotos se encuentra el propio Porres, académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT). Su labor en este trabajo ha consistido en coordinar el proceso de creación del libro como un “director de orquesta”. Para ello, ha buscado personas con la capacidad de “enriquecer el conocimiento común de los toledanos sobre la cofradía más populosa que tiene la ciudad”, según ha confesado a EL ESPAÑOL de Castilla- La Mancha, y así alcanzar un resultado final que le ha supuesto “mucha satisfacción”.

Los encargados de desgranar todos estos detalles han sido la historiadora Paloma Chacón, que ha abordado la parte más histórica del libro; el exalcalde de Toledo, Juan Ignacio de Mesa, que ha llevado a cabo un análisis más sentimental y de vivencias; la historiadora de arte Rosalina Aguado, que se ha centrado en un exhaustivo inventario del patrimonio artístico que encierra la ermita; Enrique García Gómez que ha elaborado estudios de paisaje cultural y la antropóloga Isabel Ralero, que ha realizado una aproximación a las romerías de primavera en Toledo.

Un trabajo coral con el que se ha alcanzado una obra en la que, como revela Porres, "hay de todo" y que surgió a partir de una “propuesta de un proyecto diferente” que él mismo realizó a la cofradía y que “les gustó”. El resultado es un libro que hace “un esfuerzo por superar la historia de una cofradía”.

Con una línea del tiempo de cuatro siglos, el toledano elige vivir el presente: “La cofradía ha sido un esfuerzo continuo de mejora en sí misma. Periódicamente ponían en marcha una revisión de estatutos para incorporar las opiniones, necesidades o intereses de los toledanos”.

Repasar la evolución de la cofradía es ver reflejadas en las aguas del Tajo lo que sucedía al otro lado de la ribera: “La historia de Toledo y la historia de la cofradía van en paralelo”, expresa el historiador, quien admite que Toledo es su “casa un poquito más grande”.

Un momento de la presentación del libro.

Así lo ha compartido en la presentación que ha tenido lugar en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo y en la que ha tomado parte el teniente de Alcaldía y concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde.

Variedad de contenidos

Sostenido por un amplio abanico de documentación, entre las páginas del libro se puede encontrar desde el “análisis de los valores de elementos patrimoniales” hasta un “seguimiento de los acuerdos de la junta de gobierno” al “análisis de una antropóloga” en lo referente a las romerías.

El investigador destaca el “esfuerzo gráfico” y “la calidad de imágenes” que se han conseguido aportar como una de las cosas que impresionará a quien vea la publicación.

“El libro es una preciosidad”, sentencia entre risas Porres.