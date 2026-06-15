Daniel Ramírez trae a Toledo "Los días que no existieron", el thriller que explora las heridas de ETA y el nazismo

Daniel Ramírez (Pamplona, 1992) tiene una cita con los lectores de Toledo. El escritor y periodista, redactor jefe de EL ESPAÑOL, presentará este miércoles 17 de junio en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a partir de las 19:00 horas de la tarde, su novela Los días que no existieron.

El acto estará conducido por Javier Ruiz, director de Onda Cero en Castilla-La Mancha y columnista de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La novela se articula en torno a Julia Mendieta, una joven periodista que investiga dos episodios marcados por la violencia política del siglo XX: la búsqueda del terrorista de ETA que asesinó a su abuelo y el rastro de un antiguo piloto nazi relacionado con el bombardeo de Guernica.

Cartel de la presentación.

A través de estas dos tramas paralelas, el autor aborda cuestiones como la memoria, la verdad, la justicia, el perdón y la relación entre el periodismo y el poder. La historia se desarrolla en un contexto de rivalidad entre grandes medios de comunicación y de investigaciones que afectan a instituciones políticas y empresariales.

Ramírez ha explicado que la novela está construida sobre una amplia labor de documentación y entrevistas realizadas durante años a víctimas del terrorismo, antiguos miembros de ETA, testigos del bombardeo de Guernica y familiares de protagonistas de la historia europea del siglo XX.

Publicada por Espasa, la obra supone la primera incursión del joven periodista navarro en la ficción narrativa.

"Encontré en la ficción lo que la realidad me negó: hablar de la banalización del mal con un viejo nazi vivo", aseguró el autor el pasado mes de marzo en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha con motivo de la publicación del libro.

La obra plantea además preguntas sobre la gestión de la memoria histórica y las consecuencias de la violencia política. "¿Cuánta verdad necesitamos para salir adelante?" o "¿Qué habrías hecho tú de haber nacido en la Alemania de 1920 o en el País Vasco de los años setenta?" son algunos de los interrogantes que atraviesan el relato.

La presentación de Los días que no existieron en Toledo permitirá a los lectores conocer de primera mano los detalles de una novela que combina thriller, investigación periodística y reflexión histórica, y que ha sido definida por la crítica como una historia construida con "voluntad de estilo y arrojo" para abordar algunos de los episodios más complejos de la historia reciente de España.