Los Armaos tomarán el domingo Bolaños (Ciudad Real), donde la tradición del Campo de Calatrava desfilará unida

La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava celebrará este domingo 12 de abril el Encuentro de Armaos en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), una cita que reivindica el patrimonio, la tradición y la cultura de la comarca dentro de la Ruta de la Pasión Calatrava 2026.

Las compañías romanas del Campo de Calatrava son, según ha informado la entidad en una nota de prensa, "una de las manifestaciones más singulares y representativas" de esta Ruta.

El encuentro reunirá a la Hermandad Compañía Romana Los Armaos de Moral de Calatrava, la Asociación Cultural Armaos de Calzada de Calatrava y la Hermandad del Santísimo Cristo del Sepulcro y su Compañía Romana de Bolaños de Calatrava.

La jornada comenzará con la concentración en la Plaza del Altozano y, a las 12:30 horas, arrancará un pasacalles por las calles Cristo, Viacrucis, avenida de la Vereda y Doctor Ayllón hasta la Plaza de España.

En este espacio, las compañías romanas realizarán sus tradicionales coreografías de La Caracola (Armaos de Moral de Calatrava), Jure de Bandera (Armaos de Calzada de Calatrava) y Caracol, la Estrella y el Molino (Armaos de Bolaños de Calatrava), "manteniendo viva la tradición histórica y cultural de la comarca".

Esta actividad se suma a las diferentes acciones de difusión realizadas con motivo de la Ruta de la Pasión Calatrava, "con la finalidad de seguir promocionando la comarca, su patrimonio histórico, sus tradiciones y su riqueza cultural".

Entre esas acciones, la Asociación destaca los encuentros de bandas de cornetas y tambores y de bandas de música celebrados en distintos municipios del Campo de Calatrava, con pasacalles y actuaciones "que han mostrado el talento musical y la tradición de la comarca".

"Además, recuerda la segunda edición de Plumas Amigas, que "ha permitido que periodistas especializados elaboren artículos y reportajes sobre los diferentes aspectos de la Ruta, difundiendo la cultura y las tradiciones de la comarca en medios nacionales e internacionales y contribuyendo a su proyección turística".

Referente de patrimonio y tradición

Con el Encuentro de Armaos, la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava afirma que sigue "trabajando y afianzando la Ruta de la Pasión Calatrava 2026 como un referente de patrimonio vivo y tradición cultural de la comarca calatrava".

La nota de prensa subraya que la Ruta de la Pasión Calatrava "es un espectáculo que trasciende el ámbito religioso para escribir una de las páginas más sentidas del Campo de Calatrava".

Se trata de un recorrido por los municipios de Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava.

Cinco días

Esta Ruta invita al visitante a conocer, durante cinco días —de Miércoles Santo a Domingo de Resurrección—, "un compendio de las principales actividades desarrolladas por las más de 50 cofradías y 20 Bandas de Música" que participan en esta "explosión de sentimiento popular, donde lo religioso y lo profano se funden hasta plasmar una de las celebraciones más singulares de la comarca".

"Esta es la esencia que hace de la Semana Santa Calatrava y de su Ruta de la Pasión Calatrava un claro ejemplo de religiosidad, y que forma parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, e indudablemente despierta un interés turístico único en los municipios que forman el Campo de Calatrava", concluye la Asociación.