Por qué nadie quiere perderse el Aperitindie en Toledo: conciertos desde la hora del aperitivo hasta el anochecer

Toledo tiene marcado en rojo el sábado 18 de abril de 2026: vuelve el Aperitindie, uno de los festivales más esperados del calendario cultural de la ciudad, y lo hace fiel a su esencia.

Un recinto ferial, el del barrio del Polígono, convertido en escenario al aire libre, acceso gratuito y un plan que arranca a la hora del aperitivo y se estira durante doce horas de música en directo.

El Aperitindie es un festival diurno, pensado para disfrutar del indie con gafas de sol, grupos de amigos y los más pequeños de la familia correteando entre conciertos.

La sexta edición llega con un cartel que quiere volver a sorprender. Sobre el escenario del recinto ferial desfilarán este año Blackpanda, Bita, Biela, Fuet!, ¡Miau!, Femur, Be Kind y Dhamiano.

"Un cartel que mezcla frescura, personalidad y algunas de las propuestas más estimulantes del circuito independiente actual", resumen desde la organización.

"El Aperitindie vuelve a ser ese lugar donde descubrir hoy a artistas que mañana estarán en boca de todos", añaden.

Punto de encuentro

El festival se ha consolidado como un verdadero punto de encuentro cultural y social en Toledo, un motor para dinamizar el Polígono y abrirlo a la ciudad a golpe de música, barras y ambiente.

Su carácter gratuito y accesible ha contribuido a que el público lo sienta como propio, año tras año, hasta convertirlo en una de las jornadas más reconocibles de la primavera toledana.

Otro de sus rasgos distintivos es la apuesta firme por el talento de proximidad. El festival integra en su cartel propuestas de la ciudad, la provincia y la región, reivindicando la escena castellanomanchega.

Bajo el lema "Support your local & abre fronteras", el Aperitindie se presenta como escaparate y trampolín para quienes crean desde aquí y quieren sonar más allá.

Patrocinadores

La edición de 2026 se impulsa dentro del programa "Entre Lunas" de la Concejalía de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Toledo y cuenta con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Turismo Castilla-La Mancha y Vibra Mahou.