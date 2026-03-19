El escritor José Soto Chica ensalza el papel de Leovigildo en el Toledo visigodo: "Creó los mimbres de la primera España"

El escritor José Soto Chica flanqueado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez y por el periodista y escritor José Pérez Henares 'Chani'.

El escritor José Soto Chica ha inaugurado una nueva edición del ciclo de Novela Histórica 'Toledo Luz de Europa' reflexionando sobre el reino visigodo con la conferencia 'Leovigildo y Toledo: una capital para el rey de los hispanos'.

"Fue un hombre radicalmente importante en la historia de nuestro país, porque creó los mimbres de la primera España", ha destacado en el acto celebrado en el Museo de los Concilios, "el mejor lugar para hablar del mundo visigodo y de Leovigildo".

Durante la puesta en marcha de este nuevo ciclo también ha intervenido el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha destacado la “importantísima afluencia de público” en esta nueva convocatoria de una actividad que nació con el objetivo de "contar la historia donde pasó esa historia" y en eso, "Toledo es el mejor escenario del mundo para hablar de lo que somos”, ha apostillado.





Además, el primer edil ha asegurado que "comenzar fuerte" con la presencia del profesor José Soto Chica es "una declaración de intenciones y nos enseña el camino de lo que debemos hacer".

"En tiempos líquidos y de incertidumbre es importante alcanzar certezas, y lo hacemos con personas como él", ha añadido.

Por su parte, el presidente de honor de la Asociación de Escritores con la Historia e impulsor de la iniciativa, Antonio Pérez Henares 'Chani', ha apuntado que son muchos los escritores que quieren venir a Toledo y los que ya han pasado por el ciclo. "Se sienten profundamente queridos y entre todos intentamos que la historia de España no se borre, se sepa y se cuente", ha concluido.



Los escritores ya confirmados para este tercer ciclo de Novela Histórica son Isabel San Sebastián, Manuel Pimentel, Carmen Vaquero, Juan Eslava Galán, Julia Navarro, Daniel Gómez Aragonés y el propio Antonio Pérez Henares 'Chani'.