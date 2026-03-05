Toledo vibra durante el fin de semana con el Momentum Fest: tres días de música yendo del piano clásico a los hits del pop

Este fin de semana ha estado plagado de música en Toledo. La esperada llegada del Momentum Fest nos ha dejado ritmos de todos los géneros: música antigua, música clásica y romántica y los últimos hits del pop más escuchado. Desde la Asociación Momentum & Juventudes Musicales de Toledo no se nos ha ocurrido mejor idea que celebrar nuestro décimo cumpleaños mediante tres días de eventos musicales en nuestra querida ciudad.

El día 27 de febrero comenzaba nuestro festival en el emblemático Museo de los Concilios, entre ecos visigóticos y mudéjares. Con la colaboración del Museo de Santa Cruz y la Asociación Museo de Santa Cruz Vivo, el piano llenó esta sala de la mano de Promenade Piano Dúo, formado por Pilar Martín González y Álvaro Saldaña Vadillo.

El repertorio que pudo escuchar el público en este histórico monumento databa del siglo XIX, con dos de las suites más conocidas de Piotr Tchaikovsky, La bella durmiente y El cascanueces. A esta princesa y al hada de azúcar se le sumaron el Pas de deux del mismo compositor, con arreglo de Álvaro Saldaña, que puso el broche al concierto de la tarde.

Actuación de Promenade Piano Dúo en el Museo de los Concilios. @javiervivarphoto

El sábado comenzó por algo diferente. En la librería La Madriguera de Papel, una servidora que aquí escribe y el Cuarteto de Cuerda Valencia charlaron sobre los retos de la música clásica y la mujer. La conversación, seguida de preguntas y debate con los asistentes, versó sobre el papel de la música popular en el conservatorio, la vestimenta en el escenario, los techos de cristal y las posibilidades profesionales de los músicos, entre otros temas.

Esto sirvió como antesala del concierto de la tarde, Cuerdas al pop, del CCV. Este concierto, que tuvo lugar en el Auditorio del Colegio Infantes, fue muy distinto a la primera tarde del festival: escuchamos ABBA, The Beatles, Ed Sheeran, Taylor Swift… Y no pudimos evitar tararear y cantar la letra de más de una canción, así como acompañar con palmas al cuarteto, que nos animaba a ello desde el escenario. Y es que, ¿quién puede dejar de moverse cuando lo que suena es We will rock you de Queen?

Concierto del coro polifónico Cantoria Nova Romana en el Círculo del Arte. @javiervivarphoto

Por último, el domingo amaneció con el concierto del coro polifónico Cantoria Nova Romana en el Círculo del Arte. Esta coral polifónica, dirigida por Annalisa Pellegrini, nos propuso un concierto titulado Sobre las huellas de Francisco como homenaje a Francisco de Asís (ca. 1181-1226), monje italiano del cual se conmemora en 2026 el octavo centenario de su muerte.

Por el origen medieval de la figura conmemorada, la música también estuvo protagonizada por lo antiguo, con piezas europeas comprendidas entre los siglos XI y XIV. Las obras pretenden evocar la espiritualidad del monje de Asís, cuya espiritualidad y cercanía a la naturaleza traspasaron las fronteras de este pequeño pueblo para extenderse por toda Europa, inaugurando lo que hoy conocemos como la orden franciscana.

Así, no podían faltar las melodías gregorianas, tomadas de varias fuentes de un valor capital en nuestro continente, como el Laudario de Cortona 91 (siglo XIII), el Laudario Magliabechiano (finales del siglo XIII), el Llibre Vermell (siglo XIV), el Códice de Las Huelgas (finales del siglo XIV) y Las Piae Cantiones (siglo XV).

Así, con este soplo que parecía proceder del mismo paraíso, terminó nuestro Momentum Fest, y nosotros, como parte de esta asociación, solo podemos esperar seguir cumpliendo años de música y promulgar cada vez más lejos el valor tan necesario de la cultura en nuestra sociedad.

Más música

Recordarles que la música no para y comenzamos las XVII Jornadas de Música y Patrimonio, este domingo día 8 de marzo, con un concierto especialmente dedicado al público infantil y familiar.

Irene Palencia Mora es miembro de la Asociación Momentum & Juventudes Musicales de Toledo.