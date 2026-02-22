MOMENTUM FEST celebrará diez años de música y patrimonio con tres conciertos en espacios únicos de Toledo

Promenade Piano Dúo, Cuarteto de Cuerda Valencia y Cantoria Nova Romana actuarán los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

La asociación MOMENTUM & Juventudes Musicales de Toledo celebrará su X aniversario con el MOMENTUM FEST. Será un festival que se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, con tres conciertos en tres espacios patrimoniales y con tres estilos diferentes, buscando ofrecer una experiencia musical variada tanto en conjuntos como en repertorio y llegar al mayor número de público posible con repertorios que abarcan la música clásica, el pop o la música antigua.

Los grupos programados son algunos de los que en estos diez años han pasado por las Jornadas de Música y Patrimonio, como Promenade Piano Dúo, el Cuarteto de Cuerda Valencia o la Coral Cantoria Nova Romana, perteneciente a la asociación italiana Fabrica Harmonica.

Así, la programación quedará de la siguiente manera:

Promenade Piano Dúo | Viernes 27 de febrero a las 19:00 h en el Museo de los Concilios, con entrada libre hasta completar aforo.

Promenade Piano Dúo está formado por la malagueña Pilar Martín González y el toledano Álvaro Saldaña Vadillo. Se formó en 2019 en el Conservatorio Superior de Aragón y en la actualidad compagina la docencia con la música de cámara.

La crítica destaca la calidad del sonido, el equilibrio en la intensidad, las dinámicas y la expresión en su interpretación. Propone un repertorio a cuatro manos con obras de Rachmaninoff y Langer, con Tchaikovski como denominador común entre ambos intérpretes.

Este concierto cuenta con la colaboración de la asociación Museo de Santa Cruz Vivo.

Cuarteto de Cuerda Valencia | Sábado 28 de febrero a las 19:00 h en el Auditorio del Colegio Infantes, con entrada previa o en taquilla.

El Cuarteto de Cuerda Valencia, formado por Paloma Castellar (violín), Lola Bendicho (violín), Mara Ponce (viola) y Teresa Alamá (chelo), se formó en 2001 en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y en la actualidad también compagina docencia y música de cámara.

Destaca por su elegancia y madurez interpretativa. En esta ocasión propone el espectáculo "Cuerdas al Pop", con un repertorio actual interpretado con instrumentos del ayer, en el que el público podrá disfrutar, cantar y bailar los grandes éxitos de su vida.

Como actividad complementaria a este concierto, se celebrará un encuentro con el Cuarteto de Cuerda Valencia en la librería La Madriguera de Papel el sábado día 28 a las 12:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, dirigido por Irene Palencia Mora.

En él, el público asistente conocerá un poco más a estas jóvenes intérpretes y escuchará algún aperitivo de la música que por la tarde interpretarán en el concierto.

Cantoria Nova Romana.

Cantoria Nova Romana | Domingo 1 de marzo a las 12:30 h en el Círculo de Arte, con entrada previa o en taquilla.

Reflejando su apertura internacional, recibirán a este conjunto vocal dirigido por Annalisa Pellegrini y perteneciente a la asociación italiana Fabrica Harmonica, entidad con la que realizan diferentes intercambios de músicos y conciertos.

Propone un repertorio coral ambientado en la época de San Francisco de Asís, enlazándolo con el octavo centenario de Nuestra Catedral, ya que en Italia en este 2026 también celebran un octavo centenario, en esta ocasión el de la muerte de San Francisco.

La información completa está disponible en este blog.

Desde 2016

En cuanto a MOMENTUM & Juventudes Musicales de Toledo, nace de una necesidad: por un lado, ofrecer a los jóvenes intérpretes un complemento para desarrollarse en el exigente mundo del arte; por otro, contribuir a dinamizar la vida cultural de la ciudad, aprovechando los espacios patrimoniales.

La asociación se fundó en 2016 con un doble objetivo que hoy sigue más vigente que nunca: la difusión de la música en general y la promoción de jóvenes intérpretes en particular.

Las disciplinas artísticas requieren espacio, oportunidad y acceso. El público tiene el derecho fundamental de acceso a la cultura. En Momentum trabajan poniendo a disposición de público e intérpretes las condiciones materiales necesarias para poder disfrutar de la cultura musical.

Por un lado, ayudan a los jóvenes apoyando su salto al mundo laboral, siendo un nexo entre su etapa de formación y profesional; y, por otro, no se olvidan de los músicos que cuentan ya con una trayectoria y madurez interpretativa, a quienes invitan a actuar en sus espacios y ciclos, ofreciendo así una programación de calidad al público que en cada concierto decide acompañar a sus jóvenes intérpretes.

Ciclo de Música y Patrimonio

Si existe un proyecto que define la identidad y el propósito de esta asociación es, sin duda, el Ciclo de Música y Patrimonio. Este programa no es solo una sucesión de conciertos, sino un espacio artístico de intercambio donde el talento joven encuentra el escenario profesional que merece.

Con una frecuencia de 10 o 12 conciertos anuales, el ciclo cuenta con el respaldo institucional del Consorcio de Toledo y la colaboración del Servicio de Juventud de Castilla-La Mancha, pilares fundamentales que han permitido mantener la gratuidad y la calidad de su oferta cultural.

Este ciclo celebra en 2026 su décimo aniversario, recorriendo un camino paralelo al crecimiento de la propia asociación. A lo largo de estos diez años, el programa ha mostrado una gran fortaleza, incluso en los momentos más difíciles de la historia reciente.

Durante la crisis sanitaria de 2020, cuando el silencio se impuso en las salas de todo el mundo, Momentum se negó a apagar las luces. Apostó por la innovación tecnológica y la retransmisión vía streaming, garantizando que los artistas no perdieran su espacio de expresión y que el público pudiera encontrar refugio en la música desde sus hogares. Aquella etapa reafirmó su convicción: la cultura es un bien esencial que no entiende de distancias físicas.

El impacto social y artístico del ciclo es abrumador, pues ya han pasado más de 12.000 espectadores y ha sido plataforma para 350 jóvenes intérpretes, tanto de la geografía nacional como del ámbito internacional.

El escenario de "Música y Patrimonio" ha sido testigo de la maestría de formaciones de cámara como el Cuarteto Tempus de Letonia, concierto que sirvió para que la Embajada de Letonia celebrase en Toledo el centenario de su país.

Otros grupos que han pasado por el ciclo son el Rhea Quartet o el Promenade Piano Dúo. Asimismo, han tenido el honor de presentar el talento individual de figuras toledanas como el clarinetista Ángel Martín, las hermanas Sofía y Monserrat Egea o la acordeonista santanderina Marta Cubas.

MOMENTUM FEST es heredero de grandes iniciativas que han dinamizado y llenado de vida las plazas y edificios históricos de la provincia:

Música por la Provincia: destaca la organización del concierto del centenario de Letonia, la Noche de Velas en El Romeral y su colaboración con la Diputación de Toledo poniendo la música en programas como "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias".

CIBRA (2024-2025): festival del cine y la palabra que cada mes de noviembre se realiza en Toledo y al que ponen la banda sonora.

Conectando Sentidos (2021): concierto pictórico-musical realizado en el Teatro de Rojas en el que unieron artes visuales y música en un diálogo entre las obras del Museo Roberto Polo y la composición “Miradas de Polo”, del compositor José Zárate.

Concierto de Reyes (2024) en el Teatro de Rojas con la Festival Madrid Orchestra y Promenade Piano Dúo.

Una red de alianzas sin fronteras: la excelencia en sus conciertos se nutre también de una ambiciosa red de colaboraciones, tejiendo alianzas estratégicas con los concursos de música de cámara más prestigiosos de España, como el Concurso Internacional "Antón García Abril", o entidades como la asociación Fabrica Harmonica en Italia.

Convenios que permiten a los finalistas y ganadores encontrar en Toledo una ventana profesional de primer orden, convirtiendo la ciudad en una parada obligatoria para las promesas del mañana y facilitando que sus músicos proyecten su carrera en el exterior.

En definitiva, el trabajo desarrollado se ha convertido en un puente de doble dirección: traen la excelencia del mundo a Toledo y exportan el talento toledano al resto del mundo.

No se limitan a los escenarios. Su compromiso social y educativo les lleva a las aulas a través del programa EDUCA del Ayuntamiento de Toledo, realizando talleres de voz, cuerda, viento o percusión para los niveles de Infantil, Primaria y ESO. Como destacan, la formación debe empezar desde la base para crear a los músicos y agentes culturales del futuro.

Mirando al futuro

Aunque celebran una década, su mirada está puesta en lo que vendrá. Trabajan incansablemente para consolidar la promoción de sus jóvenes a nivel provincial y regional, ayudándoles a adquirir la experiencia necesaria para acceder a festivales internacionales.

Entre sus proyectos más ambiciosos se encuentran:

Apadrina un músico: iniciativa que busca vincular a empresas y particulares con el talento emergente a través de la Ley de Mecenazgo.

Música y Patrimonio Joven: colaboración con instituciones para promocionar los espacios históricos a través de los ojos y el arte de los jóvenes.

Intercambios musicales con diferentes entidades internacionales, por el momento en Italia, facilitando un flujo constante de jóvenes intérpretes en ambos sentidos.

Con estas credenciales esperan que, del 27 de febrero al 1 de marzo, puedan acompañarles en el MOMENTUM FEST para celebrar estos diez años. Porque en MOMENTUM la música no se detiene.