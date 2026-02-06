Villaseca de la Sagra (Toledo) amplía sus Jornadas Taurinas y celebra 25 años de defensa cultural del toro

Villaseca de la Sagra (Toledo) vuelve a situarse en el centro del pensamiento taurino con la celebración de las XXV Jornadas Taurinas 2026, una edición especialmente simbólica que conmemora 25 años ininterrumpidos de trayectoria y que, además, amplía su duración con dos jornadas más.

El ciclo se celebrará este año desde el sábado 28 de febrero hasta el viernes 6 de marzo, impulsado por el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra.

La decisión de sumar días refuerza una línea ya conocida en la localidad toledana: frente a los recortes culturales y taurinos que se producen en otros lugares, Villaseca mantiene y amplía su apuesta.

La programación combina análisis, memoria, emoción y proyección, y vuelve a convertir a Villaseca en punto de encuentro al inicio de la temporada taurina.

El arranque, el sábado 28 de febrero, tendrá un marcado carácter institucional y emotivo con el homenaje a Agustín Montes, bajo el lema Un sueño, una realidad.

La jornada continuará con la Gala de entrega de premios del XI Alfarero de Plata 2025 y del XXV Alfarero de Oro 2025, con protagonismo para David Gutiérrez y Tomás Bastos, triunfadores del último año en Villaseca.

El domingo 1 de marzo, la tauromaquia se fusionará con otras disciplinas artísticas en la jornada La tauromaquia de Goya y el duende del pasodoble. Música, danza y arte se dan la mano en un espectáculo cultural con la participación de la Banda Municipal de Música de Villaseca de la Sagra, dirigida por Alberto Toledo, junto a un elenco artístico que conecta tradición y creación.

El lunes 2 de marzo, el protagonismo recaerá en el futuro inmediato del toreo con la mesa Un relevo necesario, en la que participarán David Galván, David de Miranda y Víctor Hernández. Tras la charla-coloquio se celebrará el sorteo de las tres novilladas clasificatorias del XII Alfarero de Plata 2026.

El martes 3 de marzo, el foco se trasladará al campo bravo con la jornada La sabiduría del campo bravo, en la que intervendrán los mayorales Teo González (Alcurrucén), Juan Martín (Conde de Mayalde) y Félix Majada (Victorino Martín), referentes en la crianza del toro.

Nombres reconocibles

El miércoles 4 de marzo, la programación continuará con Victoriano del Río y la ponencia Dos generaciones, una idea, la bravura, centrada en la continuidad, la selección y la identidad de uno de los hierros más influyentes del campo bravo actual.

El jueves 5 de marzo, será el turno de Victorino Martín García, con la jornada Albaserrada: singularidad y esencia de casta brava, una reflexión sobre la defensa del toro íntegro y una forma de entender la ganadería basada en la exigencia y la autenticidad.

El cierre llegará el viernes 6 de marzo con Enrique Ponce, en una jornada dedicada a La maestría de una gran figura del toreo. Un broche final a la altura de la efeméride, protagonizado por una figura histórica que simboliza excelencia, longevidad y dimensión artística.