La Oreja de Van Gogh anuncia un concierto por sus 30 años en esta ciudad de Castilla-La Mancha: fecha y entradas

La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más queridas del pop español regresará a los escenarios en 2026 con una gira muy especial que conmemora sus 30 años de carrera.

Una de las paradas de esta gira tan especial será Albacete donde actuarán el 6 de junio en el Estadio José Copete. No es la primera vez que el grupo visita Castilla-La Mancha, han hecho bailar a Toledo, Ciudad Real y Albacete en anteriores actuaciones.

Sin embargo, este concierto de 2026 será especialmente emotivo por el regreso de Amaia Montero, quien vuelve junto a sus compañeros Álvaro, Xabi y Hartiz tras 18 años.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo", confirmó hace unos días la propia cantante en un comunicado oficial.

Las entradas para este concierto de La Oreja de Van Gogh en Albacete así como el resto de shows en otros puntos de España se pondrán a la venta el próximo 20 de octubre en los canales oficiales de la banda y puntos de venta habituales.

El guitarrista y miembro fundador, Pablo Benegas, anunció que se tomará un descanso temporal para pasar más tiempo con su familia y explorar nuevos proyectos.

Aun así, la banda mantendrá su esencia y su característico sonido metálico y sus letras de amor que marcaron a generaciones y generaciones durante sus tres décadas de trayectoria. Sin duda, este concierto en el Estadio José Copete será una de las citas musicales del año en la región.