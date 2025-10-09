De Toledo al cielo del deporte mundial: Teo Díaz narra en forma de libro la historia de Javier Lozano

El periodista Teo Díaz, referente del periodismo deportivo en Toledo y en Castilla-La Mancha, ha presentado este jueves su último libro, "Lozano, un fenómeno mundial", una obra dedicada al exjugador y entrenador toledano Javier Lozano, actual presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

La presentación, celebrada en un restaurante de la capital toledana, ha congregado a numeroso público y a destacadas personalidades del mundo del deporte, como los exjugadores Andreu y Joan Linares; el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), Pablo Burillo; y el presidente del Grupo Ibérica, compañía propietaria del CD Toledo, Fernando Núñez, entre otros.

Durante el acto, en el que también ha participado el propio Javier Lozano junto a Cancho, exportero y segundo entrenador de la Selección Española de Fútbol Sala en su etapa como seleccionador, Teo Díaz ha definido al protagonista del libro como "uno de los grandes deportistas españoles y mejor persona". "Representa la humildad, la honestidad, la solidaridad y el compañerismo a la máxima expresión", ha señalado el periodista, que con esta obra suma ya ocho títulos publicados.

Díaz ha recordado que "nos encontramos ante un deportista que ha triunfado tanto como jugador como seleccionador nacional". "Es el más laureado de la historia del deporte español como seleccionador, con dos Mundiales y tres Europeos", ha subrayado.

El periodista toledano ha destacado además que "nadie tiene mejor porcentaje de victorias como seleccionador, puesto que de los 202 partidos que ha dirigido a la Selección ha ganado el 86,1 %, y en los 202 encuentros el combinado nacional ha marcado al menos un gol, no habiéndose quedado nunca a cero".

Entre 1992 y 2007, Javier Lozano dirigió a la Selección Española de Fútbol Sala, consiguiendo romper la hegemonía histórica de Brasil y llevando a España a lo más alto de este deporte. Teo Díaz ha recordado también los inicios del técnico toledano: "Comenzó como jugador de fútbol, llegando a anotar goles importantes como delantero centro del Toledo, pese a que su especialidad era jugar como central o como mediocentro, y después comenzó su andadura en las pistas de fútbol sala".

El equipo, lo primero

Por su parte, Javier Lozano ha incidido en que siempre su máxima ha sido que "el equipo siempre está por encima del jugador" y ha recordado cómo solo él y Cancho estaban "convencidos de que, tras ocho años en los banquillos de la Selección, iban a acabar ganando un Mundial", un objetivo que finalmente lograron.

"Lozano, un fenómeno mundial", que puede adquirirse a través del correo electrónico teodosiodiazcollado@gmail.com o en el teléfono 666723129, repasa la trayectoria de uno de los nombres más destacados del deporte español y un mito entre los deportistas toledanos, un referente que ha hecho historia tanto por sus títulos como por los valores que ha transmitido dentro y fuera de las pistas.