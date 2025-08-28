Ciudad Real estará presente en la Feria Liber 2025 con la librería Serendipia, premiada junto a Rosa Montero

La escritora Rosa Montero y la librería ciudadrealeño Serendipia serán protagonistas de la próxima edición de la Feria Internacional del Libro (Liber), que se celebrará en octubre en Madrid.

Ambos recibirán sendos reconocimientos otorgados por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) en una ceremonia prevista para el 8 de octubre en el Centro Cultural Conde Duque.

La FGEE ha distinguido a Montero con el Premio Liber 2025, en reconocimiento a su trayectoria literaria y a su compromiso con la cultura. Paralelamente, ha concedido el Premio Boixareu Ginesta a la librería del año 2025 a Serendipia, un referente en Ciudad Real.

Este establecimiento ha apostado firmemente por la difusión de la lectura, la organización de encuentros literarios y la creación de comunidad en torno a los libros.

Reconocimientos

Además de Montero y la librería Serendipia, el Liber 2025 entregará otros galardones: el premio a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, concedido a la película Pedro Páramo; el premio al fomento de la lectura en Medio de Comunicación, otorgado al periodista y divulgador Antonio Martínez Asensio; y el premio al fomento de la lectura en bibliotecas, que este año ha recaído en la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.

Con estos reconocimientos, la Federación de Gremios de Editores de España busca poner en valor tanto la excelencia literaria como el papel esencial de librerías, medios y bibliotecas en la promoción de la lectura.