"Le quiero y le admiro", así se ha referido Nuria Espert a Lluís Pasqual, a quien el 45º Festival de Teatro Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha reconocido con el Premio Corral de Comedias por "su trayectoria y su importancia como transformador de los lenguajes escénicos".

"No sé si cumplo lo que esa frase tan comprometida me atribuye ni si la merezco pero me gusta, me hace sentir el eslabón de una cadena de grandes artistas que me han precedido y de quines he heredado este precioso oficio", ha dicho Pasqual tras recoger el galardón de manos del ministro Cultura y Deporte, Miquel Iceta y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Un premio a la trayectoria da un poco de miedo, parece la conmemoración del final de algo", ha añadido el dramaturgo quien reconoce que, "aunque ya pasó la época en que necesitaba respirar constantemente teatro estoy convencido de que los futuros proyectos los haré con el mismo entusiasmo de siempre".

El acto de entrega e inauguración del festival, celebrado esta noche de jueves en el emblemático Corral de Comedias, ha estado presidido por el ministro Iceta, quien ha destacado que "Lluís Pasqual demostró que Calderón de la Barca es libertad".

"Este dramaturgo es la historia viva de nuestro teatro, en los años 80 nos descubrió el siglo XXI, lo que tiene un merito increíble", ha añadido el ministro quien ha dado las gracias a Almagro "por ser a capital del teatro clásico".

La actriz Nuria Espert ha sido la encargada de pronunciar la laudatio. "Su pasión por el teatro no ha parado de crecer, ha hecho gran teatro para el público y se ha servido de los mejores actores y los mejores técnicos".

Ha recordado la relación del dramaturgo con García Lorca, "una relación apasionada que ha sido un soporte importante en su carrera y en la mía", ha señalado Espert que se ha fundido en un abrazo con su amigo.

"Pasqual resume un equilibrio entre la modernización y la vanguardia en la escena a partir del dominio y renovación de los clásicos", ha señalado el director del festival, Ignacio García.

No ha querido pedir más medios para la Cultura, Pasqual solo ha señalado que "ha hecho falta una plaga bíblica a nivel mundial para que en abril del 2020 dejara de ser más barato comprar la versión porno de Hamlet en un sex-shop que adquirir en cualquier librería el texto que, supuestamente, escribió Shakespeare".

Su familiaridad con el Teatro Clásico español empezó, por casualidad, "cuando, a los cinco años, en el colegio, una monja, Madre Paz, me leía poesías de Zorrilla, de Lope de Vega y de Santa Teresa".

Continuó en el Bachillerato, "en el que tuve el raro privilegio, en plena oscuridad franquista, de tener una osada profesora de Literatura", ha recordado el dramaturgo quien ha dado las gracias a sus maestros "sin ellos este premio no existiría".

Buena parte de su carrera empezó aquí, en Almagro. La primera vez fue en 1981, "yo era lo que antes se llamaba un 'pipiolo'", ha contado Pasqual quien es esa época "vivía y trabajaba protegido en mi cajita del Lliure, en Barcelona, de donde me sacó Nuria Espert para dirigir primero una Fedra con ella".

Más tarde, llegó "La Hija del Aire" de Calderón de la Barca con Ana Belén, Carlos Lemos, Paco Algora, "allí debutó como profesional Antonio Banderas", ha recordado el dramaturgo que volvió a esta localidad en 2014 con "El caballero de Olmedo", de Lope de Vega.

Pasqual ha querido compartir el premio con los miles de profesionales que le han acompañado hasta ahora en muchas aventuras. "Debe ser una enfermedad incurable pero adoro a todos ellos, especialmente a los actores y cantantes, seres tocados con un don que me conmueven", ha añadido.

Un premio que se lo ha brindado a Nuria Espert, "ha sido fundamental en mi vida profesional y personal", ha concluido el dramaturgo quien ha recordado que la última foto que tienen juntos es precisamente en este Corral de Comedias. "De un lado estoy yo y en el otro, contemplando maravillada este lugar, la gran Rosa María Sardà. 'Per a tu, Rosa!'", ha concluido.

La nueva edición levanta el telón con el estreno absoluto de "Adolfo Marsillach soy yo" una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) que rinde homenaje a su añorado fundador.

