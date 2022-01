Triunfa en Cuenca el peculiar espectáculo protagonizado por vasos, cucharas, metros o peines

La obra de teatro expansivo 'No me hizo Joan Brossa', del dúo de artistas sonoros 'cabosanroque', prorrogará sus pases en la Iglesia de San Andrés de Cuenca hasta el 9 de enero. Esta propuesta del Ayuntamiento conquense, enmarcada en las actividades por el 25 aniversario de la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ha ampliado su plazo dada la acogida obtenida.

De este modo, y según ha informado el Consistorio en nota de prensa, los pases para este lunes 3 y martes 4 serán a las 12.00, 13.00, 18.00 y 19.00 horas; el miércoles 5 a las 12.00 y a las 13.00 horas; el jueves 6 (festivo) estará cerrado. Mientras, el viernes 7 y el sábado 8 volverán a las 12.00, 13.00, 18.00 y 19.00 horas; y el domingo 9 de enero a las 12.00 y a las 13.00 horas.

Esta obra es "una sinfonía mecánica, una instalación plástica y sonora sin narrativa ni argumento, en la que una multitud de objetos se confabula con la tecnología para crear paisajes cambiantes, metáforas de los paisajes de la guerra que van de la calma al estruendo, de la penumbra al rayo", tal y como la describen sus promotores, el citado dúo 'cabosanroque', conformado por Laia Torrents y Roger Aixut.

En 'No me hizo Joan Brossa' no hay actores ni manipuladores y esos "paisajes cambiantes" están conformados por vasos de plástico, cucharillas, máquinas de escribir, cintas métricas, peines y otros objetos cotidianos, los cuales están preparados para ofrecer distintos sonidos y movimientos perfectamente sincronizados.

Más de 2.000 funciones

La obra lleva ya más de 2.000 funciones recorriendo distintos espacios y ciudades, como el Centro de Arte Contemporáneo de Glasgow o los Teatros del Canal de Madrid.

El programa de actividades con motivo del 25 aniversario ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Cuenca a través de la Concejalía de Turismo con el patrocinio del Plan de Sostenibilidad Turística y del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, conformado por el Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación y el propio Consistorio conquense.