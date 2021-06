La Viñeta de Mercedes, Paula y Benjamín Juan: Full Face

Menudo mes de junio más duro. La subida de la luz, los indultos, lo de Morata…. A este paso la próxima vez que salga a la calle, aparte de lo de Perro Sánchez, me van a apalear. Y encima tengo que aguantar lo de Ayuso. Estará contento Pablito, a este paso le quita el puesto. Es que claro, si a la gente le das la opción de cañas y bravas, ¿cómo vas a caer mal?

¿Y si…? No sé. A ver, mala idea no es; pero, ¿cómo iba la incidencia? Ya ni me acuerdo, son demasiados datos… Aunque igual le tendría que preguntar a Simón, ¿no? Bueno, si decimos que mantengan las otras medidas, así nos quitamos de marrones si vuelven a subir los contagios… ¡Va! Y si no le gusta que se aguante, que para eso soy presidente.

¡Listo! Decidido. A partir del día 26 de junio que no sea obligatoria la mascarilla en la calle. ¡Soy un genio! Lo llamaré el día FULL FACE. Así demuestro que, además de coreano, también se hablar inglés. Ya oigo los vítores…me van a amar.