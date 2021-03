El accidente en ESPN que pudo acabar en tragedia: se le cae parte del plató a un periodista

Lo que ocurrió en un plató de ESPN en Bogotá pudo acabar en tragedia. Durante la emisión de un programa en directo en la versión colombiana de la cadena, una de las tarimas del set se desplomó de forma salvaje sobre la espalda de uno de los presentadores, Carlos Orduz.

Fruto del impacto del decorado, Orduz se golpeó violentamente la cabeza contra la mesa de los presentadores. El grave accidente, en plena transmisión, provocó una reacción de temor e incertidumbre entre sus propios compañeros y entre los espectadores, que rápidamente compartieron el vídeo en las redes sociales.

La emisión del programa se cortó, pero por fortuna fue el propio Orduz el que tranquilizó a la audiencia sobre su estado de salud. El presentador confirmó por sí mismo que no había sufrido daños: "Con respecto al incidente que sucedió esta noche, al arranque de nuestro programa ESPN Radio, quiero decirles que estoy bien, ya me revisaron, no pasó absolutamente nada aparte del susto. Les agradezco, la solidaridad", explicó.

El exfutbolista Iván René Valenciano, que también participaba en el programa deportivo, mandó otro mensaje de tranquilidad a través de las redes sociales: "Afortunadamente, todos estamos bien. Mi colega, especialmente Carlos Orduz, está bien. Después del incidente".

Susto en las redes

En las redes sociales se temieron lo peor instantes después del suceso. "¡Dios mío! Ojalá no haya pasado nada grave. Tremendo accidente", decía un usuario que compartió el vídeo.