Sara Sálamo denuncia las graves amenazas a Isco que recibe: "Ladillas de la sociedad"

Las redes sociales no dejan de protagonizar momentos vergonzosos por culpa de usuarios que se dedican a insultar y amenazar a personajes famosos. Es lo que le ha ocurrido a Sara Sálamo, actriz española y actual pareja de Isco Alarcón. Ambos tienen un hijo en común, Theo, y ya esperan el segundo.

Sara Sálamo siempre acostumbra a seguir de cerca la carrera deportiva de su pareja, futbolista del Real Madrid desde 2013. Y en este inicio de temporada no ha sido diferente. El jugador malagueño estrenó titularidad en el encuentro de este miércoles que midió a los chicos de Zinedine Zidane contra el Valladolid en el estadio Alfredo di Stéfano.

Isco salió de inicio tras su buena actuación contra el Betis tras salir en el descanso desde el banquillo. Desde su casa le apoyaba Sara Sálamo pegada al televisor. La actriz quiso compartir un vídeo enfocando a la pantalla en el momento en el que Isco estaba en el tunel de vestuarios dispuesto a saltar junto a sus compañeros al terreno de juego. Un bonito detalle que, sin embargo, obtuvo una desagradable respuesta de una usuaria de Instagram.

El enfado de Sara Sálamo por los insultos a Isco

Maria Lorenzo (@maria_xv), tal y como aparece en la captura que comparte ahora la propia Sara Sálamo, insulta a Isco y amenaza de gravedad a su familia: "Me cago en todos tus muertos, está super gordo que parece una vaca y se podría morir algún día de estos. Ojalá se muera junto a vuestros dos hijos feos que tenéis y que se corte el puto pelo que menudas pintas me lleva", escribía desde su perfil.

Las fuertes palabras que ha recibido no han permitido a Sara Sálamo quedarse quieta y ha querido enseñar la conversación a todos sus seguidores y, además, ha explicado que pondrá el caso en manos de la policía por la gravedad del asunto.

"¿Y qué hacemos con esta? No me deja denunciar el mensaje en sí... pero una empieza a cansarse de aguantar este tipo de cosas. Voy a tener que ir a comisaría. Aunque lo suyo sería que no tuviera que perder mi tiempo en ir a poner denuncias, sino que este tipo de 'personas' ni existiera. Ladillas de la sociedad", escribió enfadada en sus stories.

[Más información: Isco y Sara Sálamo serán papás de nuevo: la actriz espera su segundo hijo]