Reguilón, sin filtros cuando le toca Tadic en el FIFA: "Cabrón, me echaste de la Champions"

Sergio Reguilón ya se ganó a la afición del Real Madrid en su temporada de debut con el primer equipo blanco y aunque después tuvo que salir cedido, el cariño del madridismo permanece no solo intacto, sino que crece por momentos. Capítulos como el que ha protagonizado el defensa recientemente.

El lateral es un gran aficionado al videojuego FIFA y mientras jugaba en streaming, con miles de espectadores siguiéndole, llegó el momento cumbre. A Reguilón le tocó el futbolista del Ajax de Ámsterdam Dusan Tadic, algo que indignó al actual jugador del Sevilla.

"Este me echó de la Champions League el año pasado. Me echaste de la Champions, Tadic, cabrón. Que me echaste", comenzó diciendo Sergio Reguilón. "Te vendería porque vales dinero, pero por orgullo te voy a descartar", continuó diciendo el lateral zurdo.

Un jugador del Ajax supea a Reguilón Reuters

Este momento no ha tardado en hacerse viral en Twitter. En el sector madridista de la famosa red social se ha acogido el vídeo muy bien, aplaudiendo la reacción tan natural del futbolista.

El verdugo

El Real Madrid cayó en los octavos de final de la Champions League 2018/2019 ante el Ajax. Esta eliminación llegó después de coronarse como rey de Europa durante tres temporadas consecutivas. El correctivo neerlandés llegó en el Santiago Bernabéu, con una victoria por 1-4 ante los de, por aquel entonces, Solari.

