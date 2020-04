El recuerdo de la hermana de Emiliano Sala por el coronavirus: "¿Qué hubiera pasado?"

El fútbol no borra de su memoria a Emiliano Sala después de que se fuera antes de tiempo. El que fuera jugador del Nantes no ha desaparecido del recuerdo de nadie después de su traumático accidente que paralizó a todo el mundo y que supuso un vuelco en la garganta de muchos.

Este lunes, su hermana, Romina Sala, ha reconocido en su cuenta de Instagram que se ha acordado mucho de él en estos días en los que el mundo está paralizado por la pandemia de coronavirus y se ha preguntado cómo le podría haber afectado esta situación estando en la distancia.

"Todos estos días dónde el mundo está enfermo, me acordé de vos más que nunca.

No estás. La vida te llevó antes. Pero sin embargo, no dejo de imaginarme que hubiera pasado con tu vulnerabilidad, frente a todo este caos impredecible que se nos cayó arriba de la cabeza. Pero siempre dejabas el lamento personal de la puerta de tu casa para adentro. Es la voz en un teléfono que hoy no suena, pero que se escucha igual. Cuidate gorda. Cuidá a Augus. Tené paciencia. Y mil historias, donde hoy me hacen distinguir la soledad del aislamiento. Te extraño.", escribía la hermana del que fuera jugador del Nantes.

Romina también ha mandado un cariñoso mensaje hacia el cielo, donde espera que esté bien su hermano. "Quisiera que estés solo para poder cuidarte lo que no te cuidé antes. No siento culpa. Solo tengo ganas. Pero eso es peor. Porque la culpa tiene remedio. Una vuelta de tuerca. En cambio, las ganas de vos, siempre van a quedar vacías. Insatisfechas. Muertas. Es esa parte de la vida que aprendí que nunca va a volver a suceder. No estoy llorando. Tengo tu recuerdo y el sonido de tu voz intacto. Por eso sonrío. Por eso me cuido. Por eso sigo", sentenció su hermana.

