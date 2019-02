La hermana de Icardi carga contra Wanda Nara y la llama "estúpida"

La situación de Mauro Icardi en el Inter de Milán es de lo más tensa. La renovación del argentino comenzó siendo un objetivo a conseguir por el club italiano, y ha acabado siendo un dolor de cabeza para todos los involucrados en el asunto. Por todo lo que ha ocurrido, Ivana ha cargado contra la agente de su hermano

Las palabras de Wanda Nara en un show de televisión tuvieron consecuencias muy graves para su cliente y pareja. No solo su equipo le retiró la capitanía -en beneficio de Samir Handanovic-, sino que no ha entrado en la convocatoria para el partido ante el Rapid de Viena.

Estas circunstancias han llevado a la hermana del internacional a explotar contra su cuñada. "A veces es mejor cerrar la boca y que piensen que sos estúpida a abrirla y confirmarlo", escribió la argentina en su cuenta de Twitter.

Mauro Icardi, en un partido del Inter de Milán Reuters

Sin embargo, no se quedó ahí: "Crónica de una muerte anunciada. Pobre mi hermano. ¿Por qué sigue permitiendo esto? Acá las bizarreadas no se permiten. Si tuviera a una persona seria atrás y que lo cuide, esto no pasaría... En fin".

Por último, también quiso acordarse de su hermano y enviarle todos sus mejores deseos: "En las buenas están todos, ahora que se torció un poco la vela, ¡quiero que sepas que acá te voy a estar apoyando! Todas mis buenas energías. ¡Tenés mucha gente que te quiere! No bajes los brazos Mauro".

Durante meses se ha venido especulando con una posible salida de Icardi del Inter. Pese a que todavía no se ha firmado la extensión de contrato, y parece complicado tal y se encuentra el panorama, tampoco ha habido otro equipo que haya llegado a Milán con una oferta mareante por el ariete. Madrid, Juventus, o incluso el Barcelona... ha habido muchos rumores pero nada se ha materializado.

