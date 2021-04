Valdano da un 'zasca' a Klopp por Valdebebas: "Cuando el Bernabéu esté terminado..."

A Jürgen Klopp le están saliendo caras las palabras que dijo sobre jugar en Valdebebas contra el Real Madrid. Las respuestas le llegan de todos sitios, incluido Barcelona, donde Ronald Koeman defendió a los blancos antes de El Clásico. El último 'zasca' que ha recibido el técnico alemán viene dado por Jorge Valdano, que en El Transistor de Onda Cero quiso responder al entrenador red.

Primero hay que recordar las palabras de Klopp: "Es cierto que estamos jugando en campos sin público desde hace tiempo, pero esto es completamente diferente. Esto es un campo de entrenamiento. Es como si visitáramos al Manchester United y jugáramos en su campo de entrenamiento. Esto es muy diferente a cualquier otra cosa que hayamos experimentado antes", dijo el martes Klopp en Movistar.

Valdano lo tiene claro: "El que va a parecer un campo de entrenamiento va a ser Anfield", dijo refiriéndose al aspecto que tendrá el Bernabéu cuando acaben las obras: "Lo que hay que tener en consideración es que el Real Madrid no juega en Valdebebas para sacar ventaja competitiva. El Bernabéu incluso vacío es un estadio imponente que de alguna manera influye en los adversarios, achica a los adversarios. Por lo tanto, el Madrid es más lo que pierde que lo que gana deportivamente con el cambio de escenario", analizó.

Juergen Klopp sigue el Real Madrid - Liverpool desde la banda del Alfredo Di Stéfano REUTERS

"Y además lo que dijo Koeman es verdad: el Madrid ha aprovechado para hacer un campo del siglo XXI, y cuando el campo esté terminado el que va a parecer un campo de entrenamiento va a ser Anfield en términos comparativos. Hay que adaptarse a los tiempos", añadió el argentino en Onda Cero.

Cuando el Bernabéu esté terminado el que va a parecer un campo de entrenamiento va a ser Anfield

Mensaje de Koeman

A muchos soprendieron las palabras de Koeman sobre este tema: "Es desprestigiar a un club grande como el Real Madrid, ha elegido el momento de hacer obras en su estadio, bien hecho. Para el jugador lo complicado es jugar sin público. Ellos están acostumbrados a jugar en este campo, los contrarios saben que tienen que jugar en este campo y ya está", dijo el técnico holandés en rueda de prensa ayer.

Valdano aplaudió al entrenador del Barça: "Me parece muy bien traído lo de Koeman. A veces estas cosas no se dicen porque parece que defiende al rival de toda la vida, pero cuando las cosas itenen sentido común no fortaleces al rival, sino que pones las cosas en su justo lugar y engrandece a quien lo dice, porque no se deja condicionar por la percepción un poco malvada de que al enemigo no hay que concederle nada. Afortunadamente hay dos entrenadores que favorecen el buen clima", explicó.

[Más información: Koeman, sobre Klopp y jugar en Valdebebas: "Es desprestigiar a un club como el Real Madrid"]