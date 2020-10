Michael Robinson, en su último Informe: "Por felicidad, fortuna y buena suerte, tengo 130 años"

Michael Robinson, 'Good, better, best'.

El último Informe Robinson ya es historia de la televisión. Un Informe Robinson sobre el propio Michael Robinson, en homenaje a su figura tras su fallecimiento. Bajo el título 'Good, better, best' (que tiene un significado especial) se presentó una producción que repasó su trayectoria con testimonios directos de familiares y amigos y el propio Michael, que fue entrevistado unos días antes de su muerte.

Seis meses después de su fallecimiento, el último Informe giró en torno a la idea de superarse cada día que siguió Michael Robinson hasta el día de su muerte. Ya el programa empezaba con una nueva lección a través de la carta qe leyó su mujero frente al mar: "Puedes quedarte vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que él querría: 'Sonreír, abrir los ojos, amar y continuar'".

El título del programa hace referencia al lema favorito de Robinson y fue elegido por sus compañeros para contar su historia, desde futbolista hasta comentarista. Esa frase era la misma que leía 'Robin' cada mañana en su colegio. "Era Miss Baker. Todas las mañanas escribía en la pizarra: Bueno, mejor, lo mejor ('Good, better, best'). No descansaré hasta que mi bueno sea mejor y mi mejor sea el mejor de todos".

"Bueno, mejor, lo mejor. No descansaré hasta que mi bueno sea mejor y mi mejor sea el mejor de todos"



Y Robinson respondió a su profesora: "Si Miss Baker me pregunta ahora qué tal. Yo diré que mi bien está mejor. Y si me pregunta si mi mejor es mi mejor, tendría que responderla que no lo sé, estoy en ello", recalcaba.

Pero otra lección que nos dejó Robinson, pese a su enfermedad, es que siempre disfrutó de la vida al máximo: "Me ha llovido la suerte. Tengo 61 años y son 61 años amando y sintiéndome amado. No caben en la vida tanta felicidad, fortuna y buena suerte. Si de esto se trata, tengo 130 años", afirmaba en su entrevista.

Tomarían su palabra aquellos que mejor le conocieron. Sus hijos Liam y Aimee, que no ocultaba su emoción, resaltaban la actitud de su padre en sus últimos días: "Mi padre sabía que se iba, que su fin estaba cerca y realizó un ejercicio de generosidad", decía Aimee sobre el reportaje.

Carlos Martínez, su compañero de batallas en los comentarios desde hacía tres décadas, fue el encargado de explicar porqué este Informe duraba casi una hora y media. "Porque nadie quería cortar nada", dijo.

Juan Andrés García Ropero Bropi, director de deportes de Movistar+, elogiaba la forma de comunicar de Michael: "Ha sido única", destacaba. "Sabía entrar en la narración cuando tenía que aportar algo, no hablaba por hablar. En eso era único. Además siempre te sacaba la sonrisa en un partido de fútbol de máxima tensión", añadía.

Luis Fermoso, uno de los responsables del documental, fue el encargado de grabar la última entrevista de Robinson y reconoció que fue "el momento más complicado de mi vida. Nos recibe en su casa al equipo. Era muy extraño ver al realizador, al cámara y a mí haciendo las preguntas a Michael. Iba con miedo, a esa entrevista no te enseñan y jamás sabrás hacerla bien".

El documental es "la historia de un tipo irrepetible, con una biografía futbolística maravillosa. Es un reportaje que apetece ver con papel y bolígrafo, hay una serie de frases que deberíamos todos hacerlas nuestras para seguir creciendo. Es la historia de un comunicador irrepetible", destacaba el propio Fermoso.

Y con este Informe Robinson se anunciaba su final. "Este es el último Informe Robinson , creo que es un lazo fantástico acabar con uno sobre él. Ahora es un reto mantener el nivel tan alto que Michael y su equipo han tenido todos estos años", anunciaba Álex Martínez Roig, director de contenidos de Movistar+.

El nuevo programa se llamará Informe+, "una manera de mantener el espíritu". Con ese espíritu despedía Robinson el último programa: "Tengo que confesar una cosa: siempre he sido calvo", decía entre risas sobre la pérdida de pelo causada por el tratamiento dcontra el cáncer. Gracias por todo, Mr. Robinson

