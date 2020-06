El lapsus más culé de Josep Pedrerol en El Chiringuito tras la última victoria del Barcelona

El Barcelona ganó al Leganés este martes y a Josep Pedrerol le traicionó el subconsciente en la introducción del programa El Chiringuito de MEGA. El presentador hacía una valoración del encuentro antes de dar paso a los colaboradores pero tuvo un lapsus que se ha difundido con rapidez por las redes sociales.

Un lapsus culé, que desató tímidas risas en el plató y que Pedrerol tuvo que corregir rápidamente. Se refería al penalti que pitaron a favor del Barça contra el Leganés. Una dudosa pena máxima con la que no estaba de acuerdo el presentador de la tertulia deportiva. Pero entonces le salió la vena azulgrana.

"No hace falta que el árbitro nos haga favores", señaló Pedrerol, que rectificó rápido. Cazado por las cámaras, hasta la cuenta del propio programa se hacía eco en su cuenta de Twitter del fallo de su presentador.

️"No hace falta que el ÁRBITRO NOS HAGA FAVORES". ️



El LAPSUS MÁS CULÉ de @jpedrerol que SE HARÁ VIRAL pic.twitter.com/LUTIt4BSPD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 16, 2020

Un penalti innecesario

"Que el Barça es superior al Leganés lo sabemos todos. El Leganés es colista. Pues no hace falta que el arbitro pite un penalti que no es. Messi lo sabrá. Si el Barça hubiera ganado igual".

Favores al Barça

"Pero pitar un penalti que no es al Barça no le hace falta. No hace falta que nos hagan favores. Favores al Barça".

Expulsión a Aguirre

"Y luego echar a Javier Aguirre. ¿Qué habrá dicho? Le pitas un penalti que no es, está para descender, le miras... Pasa".

Partidazo de Ansu Fati

"Ansu Fati es muy bueno, que juegue más. Quique Setién, queremos ver más a Ansu Fati".

[Más información: Ansu Fati y Messi no dan tregua al Leganés y colocan al Barça más líder]