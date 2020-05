Edwin Congo da la cara tras ser detenido: "La Policía llevaba tiempo siguiéndome..."

Este martes saltaba la noticia que Edwin Congo, colaborador de El Chiringuito de Jugones y exfutbolista de Real Madrid, Valladolid o Levante, había sido detenido por la Brigada Central de Estupefacientes en el marco de una operación contra el tráfico de cocaína. El colombiano fue interrogado y tras ello fue puesto en libertad. Horas después quiso aclarar la situación hablando en público en El Chiringuito.

Tranquilo tras la interrogación

"Estoy muy tranquilo. No es una situación cómoda pero estoy en casa... tranquilo. Me han hecho una serie de preguntas y, al terminar, he regresado a casa".

Gente implicada

"Como persona pública, siempre he intentado estar con la gente e intentar ayudar. La Policía me ha hecho una serie de preguntas y me han enseñado fotografías de gente que me habían presentado".

"La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien". @congo_edwin, con @jpedrerol en @elchiringuitotv. #CongoEnDirecto pic.twitter.com/n0vcLLkpUJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2020

Cómo le llevaron a declarar

"Estoy en casa. Soy una persona libre de algún problema. Todas las personas tenemos la posibilidad de juntarnos con seres que quizás no te aportan y no te vienen bien en tu vida. Salí a correr y cuando volví ya en casa me llamaron a la puerta. Acompañé a la Policía y eso es lo que pasó. Me trataron muy bien. Al llegar entré con las manos atadas".

El consejo de la Policía

"La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien. Que tenía que ser consciente de las cosas, hacerlas de otra manera".

Los negocios de Congo

"Me dicen que si tengo que ver con el tráfico de cocaína. Yo no tengo nada que ver. Como todo ser humano buscas actividades para buscarse la vida. Con una persona de esas fotografías hago negocios pero con esmeraldas. Él tiene todo los papeles en regla sobre eso. He intentado generar una vida de trabajo por medio de este amigo, que es el que tiene el vínculo. Siempre he intentado pedir que todo fuera por escrito, hacerlo todo lo mejor posible. Era una persona que me ayudaba".

La Policía ya le seguía

"Llevaban tiempo siguiéndome. Saben qué tipo de persona soy, pero necesitaban escucharme y preguntarme mi opinión. Lo más lógico es que hablara con ellos cuando suceden este tipo de cosas. Fueron muy respetuosos conmigo. Estuve declarando una hora".

Se desvincula de esa gente

"Es normal. Con este tipo de personas tengo un vínculo y una relación. Es una situación que hay que esclarecer y para eso estamos. Esto es un proceso muy largo que creo que llevará muchos años. El día que me llamen pues aquí estaré. Me dijeron que me desvinculara de este tipo de gente. Me dijeron que estuviera pendiente para cuando me llamaran. Estoy en libertad. Yo estoy tranquilo porque no trafico con cocaína, no tengo cocaína en casa... Estoy tranquilo".

