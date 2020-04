Pedrerol sorprende a sus fans y revela cómo será el futuro de El Chiringuito tras el coronavirus

El Chiringuito de Jugones cerró su persiana cuando desde LaLiga anunciaron que se suspendía la competición durante dos jornadas por la crisis del coronavirus. Después de eso volvió a emitirse ante el nuevo escenario: Estado de Alarma decretado por el Gobierno y sin eventos deportivos hasta nueva orden.

La duda es: ¿qué va a pasar con el programa este verano? Es tradición que una vez finaliza la campaña, den comienzo unas semanas de vacaciones hasta ya entrada la pretemporada del siguiente curso. Sin embargo, Josep Pedrerol ha revelado que esto no ocurrirá este año.

En una entrevista telefónica con Ecoteuve, el periodista catalán ha dado una alegría a sus seguidores: El Chiringuito no cierra por vacaciones este verano. "El Chiringuito no cierra por vacaciones. No para este año y va a estar con La Liga y la Champions", ha desvelado Pedrerol.

Josep Pedrerol en El Chiringuito Twitter (@elchiringuitotv)

La intención de todos es poder estar en plató a partir del mes de junio: "Habrá que hacer un estudio para ir volviendo a las redacciones y a los platós de manera paulatina y me imagino que será trabajo de los expertos. Veremos cómo lo hacemos, pero el 1 de junio El Chiringuito tiene que volver al plató sin duda".

Regreso tras el parón

Josep Pedrerol ha señalado que fue su propio público el que a través de las redes sociales pidieron a gritos el regreso de El Chiringuito a las madrugadas: "La gente nos preguntaba '¿por qué no volvéis si, en estos momentos tan difíciles, es cuanto más falta nos hace que nos arranquéis una sonrisa a las doce de la noche? Lo vimos día a día y nuestro productor Javi de la Peña se puso a trabajar y buscó una fórmula para estar desde casa con la gente, y a la semana estábamos en directo. Es un trabajo fantástico de todo el equipo"

[Más información - Pedrerol: "Mbappé quiere fichar por el Real Madrid"]