Combate entre Damián y Cristóbal Soria: "No eres del Barça ni del Sevilla, sino antimadridista"

Combate dialéctico el que protagonizaron José Damián González y Cristóbal Soria durante una nueva entrega de El Chiringuito en casa. El programa dirigido por Josep Pedrerol paró durante dos semanas por la crisis del coronavirus, pero se reinventó pasado este plazo para poder llegar a sus seguidores.

Durante un momento del último programa, saltaron chispas con Damián como gran protagonista, ya que muchos de los colaboradores dudan del sentimiento rojiblanco del periodista. Este nunca ha criticado al Real Madrid, de hecho lo ha elogiado en varias ocasiones, pero siempre ha mantenido que es aficionado del Atlético.

Al volver a escuchar esto, Cristóbal Soria no se ha quedado callado y le ha espetado: "Has celebrado las Champions del Madrid". "Que te gusta Zizou, Damián. Que te gusta Zizou. Que eres del Atlético y te gusta Zizou, el entrenador del Madrid", ha continuado el exdelegado del Sevilla.

◘¡Saltan CHISPAS en #ChiringuitoEnCasa!◘



◘◘ @cristobalsoria: "Has CELEBRADO las CHAMPIONS del MADRID"



◘◘ @JDamiann: "Tú NO ERES ni del SEVILLA, ni del BARÇA... ¡Eres antimadridista!" pic.twitter.com/LNK2OFZDh1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 20, 2020

Ante las palabras de Soria, Damián no dudó en responder: "Tú no eres del Sevilla, eres antimadridista. Es que ni siquiera eres del Barça... ¡eres antimadridista". "Yo vengo de una época en la que he repartido palos al Real Madrid, con Mourinho, pero cuando vienen entrenadores que sí me gustan, pues también lo digo", ha añadido el periodista.

[Más información - Cristóbal Soria: "Quiero ver al Real Madrid arrodillado ante Guardiola y compañía"]