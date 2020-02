¿Miedo en el Barça a la salida de Messi?: 'Lobo' Carrasco desvela su condición para seguir

La guerra se ha desatado en el Barça después de que Eric Abidal, en calidad de director deportivo, señalara públicamente a los jugadores de la plantilla y Leo Messi le respondiera en su cuenta de Instagram. Los cruces que se han vivido en el club en las últimas horas hacen tambalearse los pilares del club y la posible salida del argentino ha salido a escena.

'Lobo' Carrasco, exjugador y tertuliano de El Chiringuito, mostró su preocupación públicamente acerca de la continuidad de Messi en el Barcelona. De hecho, si la situación sigue así en el seno del club, le ve fuera.

"Creo que no se va a ir, pero porque van a suceder cosas en el club. No quiero que se vaya. Ahora, si todo sigue en esta situación y no cambia, se ira. Hay cosas que tienen que pasar", señaló Carrasco.

Abidal podría salir

Por si fuera poco, 'Lobo' dejó en el aire que para que Messi siga en el Barça, Abidal debe salir del club. Un escenario que él mismo narra que ya ocurrió en el club con Zubizarreta.

Cabe destacar que Leo Messi tiene una cláusula liberatoria en su contrato mediante la cual puede abandonar el Barcelona al final de cada temporada sin dejar rédito económico en las arcas del club.

