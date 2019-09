Roncero se enfada como nunca con Cristóbal Soria: "Tú ríete, el karma siempre vuelve"

La derrota del Real Madrid en París por 3-0 ha dado mucho de qué hablar en los bares, en las redes sociales y también en el plató de El Chiringuito. Mientras los tertulianos más afines al conjunto blanco se mostraban desolados y muchos de ellos sin esperanza de cara a lo que resta de temporada, pese a que esto acaba de empezar; los culés y antimadridistas estaban exultantes.

Uno de estos últimos era Cristóbal Soria. El exdelegado del Sevilla ya había dejado un chiste en sus redes sociales después del encuentro celebrado en el Parque de los Príncipes. Pero no contento con eso, se presentó en el programa de MEGA con un saco de fideos, algo que hizo enfadar, y mucho, a Tomás Roncero.

"¡FIDEAZO GORDO! ¡VIVA DI MARÍA!"◘. @cristobalsoria irrumpe con un SACO DE FIDEOS en plató y #TomásRoncero SE INDIGNA◘ ¡Vente a #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/fOERusfzuN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 18, 2019

El periodista de AS entró en cólera después de ver el nuevo show, de dudoso gusto, de su compañero. No es la primera vez que Roncero y Soria se enfrentan, pero el madridista no pasaba por su mejor momento tras la debacle contra el Paris Saint-Germain y de ahí su reacción.

"¡Tú ríete, que el karma vuelve siempre!", decía un Tomás Roncero muy enfadado por la falta de respeto, una vez más, de Cristóbal Soria hacia el Real Madrid y toda su afición.

