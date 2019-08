Mijatovic: "Si Bale se queda, el problema lo va a tener el galés"

El Real Madrid tiene pendiente el último partido amistoso contra la Roma antes de que la nueva edición de La Liga eche a rodar. La situación de algunos de los jugadores de la plantilla blanca sigue siendo objeto de debate por la posible salida de cada uno de ellos, pero todavía no hay nada concretado. En este sentido, los nombres más sonados son los de James Rodríguez y Gareth Bale, y en el caso de este último, la puerta de la Premier League se le ha cerrado con su cierre de mercado.

Al respecto de esta situación y de otros temas que rodean la actualidad del club, Pedja Mijatovic ha realizado su particular análisis en El Larguero. El exjugador del equipo blanco ha estimado que las salidas de Bale y James no van a resultar sencillas, haciendo el mismo balance del posible fichaje de Pogba, y también ha hablado de la adaptación a los nuevos sistemas y del protagonismo de Eden Hazard.

Impaciencia por el pistaletazo de salida

"Espero que estemos con las ganas de empezar La Liga, el verano es bastante largo y se quieren ver a todos los equipos compitiendo. En el Real Madrid se han visto partidos buenos y otros donde las cosas no han salido del todo bien, poco a poco está mejorando y hay otras cosas que debe seguir trabajando en mejorar, pero creo que no va a tener problema para competir".

Hazard marca desde la frontal del área ante el Red Bull Salzburgo REUTERS

El compromiso de Modric

"Modric está muy contento en el Real Madrid y está trabajando y preparándose para la temporada. Estas noticias son normales porque se hablan de muchos jugadores en esta época, pero yo lo que puedo decir es que se va a quedar, tiene contrato y está muy contento. No soy su representante, pero hablo mucho con él y está muy contento aquí. Sí es verdad que se podría meter en alguna operación al ser Balón de Oro, pero su idea y su pensamiento está en el Real Madrid".

Bale, con todas las de perder

"Desde fuera, si Bale se queda, no creo que el equipo tenga problema en tenerle, porque Zidane no cuenta o cuenta poco con él y el problema lo va a tener Bale. Vamos a ver si algún equipo intenta hacer algo por él, en esta época del verano se habla mucho, pero al cierre tienes que contar con todos los jugadores de tu plantilla. Bale puede aportar muchas cosas, pero hay que ver cómo se resuelve este asunto".

Gareth Bale mira al suelo durante el partido frente al Arsenal REUTERS

La delicada situación de James

"James había salido del Real Madrid porque el entrenador no confía demasiado en él, supongo que intentarán buscarle una salida aunque no es fácil. Hay varios equipos interesados y veremos qué pasa, es un caso parecido al de Bale. A mí es un jugador que me gusta, pero son decisiones del entrenador y ahí no me quiero meter".

El 'caso Pogba' no cesa

"Durante todo el verano y todavía se sigue hablando de Pogba, en mi opinión es una operacion muy difícil y el Manchester United parece que cuenta con él. Zidane le quiere, pero tratar este asunto con el United es complicado y el Real Madrid puede tener algún problema en esa posición".

Pogba, durante la pretemporada del Manchester United Reuters

Adaptación a los nuevos sistemas

"Los esquemas son asuntos de los entrenadores, Zidane está buscando la mejor solución. Todos los éxitos anteriores se han logrado con otro sistema y seguramente cueste adaptarse a los nuevos, pero por lo menos se ha ganado y me ha sorprendido un poco".

El protagonismo de Hazard

"El primer gol de Hazard es una buena noticia y tengo la sensación de que Zidane va a utilizar este esquema mucho durante la temporada. Eden es un jugador que irá de menos a más, hay que darle tiempo y un poco de confianza, irá cogiendo el ritmo y ayudará al Real Madrid a conseguir todo lo que sea".

