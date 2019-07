Valdano estalla por el 'caso Bale': "No entiendo que un jugador pueda decidir si juega o no"

Jorge Valdano pasó por los micrófonos de El Transistor este miércoles y analizó toda la actualidad que rodea al Real Madrid. Se mostró sorprendido por la polémica que ha rodeado en los últimos días la salida de Gareth Bale y cree que hace falta el fichaje de un centrocampista más. Además, celebra la versión de Marcelo que se está viendo en verano.

Bale, contra el Bayern

"No entiendo que un jugador de un club pueda decidir si juega o no juega".

La postura de Zidane

"Me sorprendió Zidane con Bale. Me sorprendió la rotundidad y me sorprendió aún más cuando dijo que Bale fue el que se negó a vestirse".

El legado de Bale

"No puedes olvidar los seis años anteriores por un momento puntual, como los goles en las finales".

Gareth Bale mira al suelo durante el partido frente al Arsenal REUTERS

El fichaje de Pogba

"Hace falta un centrocampista. Zidane está empeñado en que sea Pogba. Tiene condiciones y personalidad, es importante cuando un equipo necesita reaccionar".

Un Marcelo diferente

"No sé si habrá sido Mendy, Zidane o él mismo, pero se ve a Marcelo diferente. Está físicamente a tono, lo demás depende de su calidad. De eso tiene de sobra".

