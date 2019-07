Mijatovic: "Bale debe encontrar una salida del Real Madrid"

El Real Madrid continúa su puesta a punto de la nueva temporada con los partidos de la International Champions Cup con Gareth Bale en el punto de mira. El galés no se vistió de corto contra el Bayern Múnich y las posteriores palabras de Zidane generaron un gran revuelo.

El técnico francés ha concedido una nueva rueda de prensa en la que ha vuelto a aclarar el asunto, revelando que no jugó porque el propio jugador lo pidió.

En El Larguero, Pedja Mijatovic se ha 'mojado' sobre este asunto y ha manifestado que, cuando antes se le busque una salida a Bale, mejor. También ha hablado del interés en Pogba, del fichaje de Hazard y, a su vez, ha hecho un repaso al fichaje de Griezmann por el Barça y al de Joao Félix por el Atlético de Madrid.

Las declaraciones de Zidane

"Me sorprendió Zidane pero no me sorprende la situación en la que se encuentra Bale, no cuentan con él. Zidane dice lo que piensa, a veces son cosas buenas y otras no, pero eso son cosas de él".

Lucas Vázquez y Gareth Bale durante el último entrenamiento del Real Madrid.

En busca de su salida

"Entiendo que el Madrid quiera que salga Bale, Zidane no confía en él y debe buscar una salida, pero no es fácil. Él no quiere salir porque tiene contrato y está feliz aquí, pero debe encontrar una salida".

China, alternativa precipitada

"Veo precipitado que se vaya a China, no sé si busca un equipo europeo para demostrar que es válido, me parece fuerte que se vaya a China desde el Real Madrid. En cuanto a resultados económicos sale perjudicado, luego si el entrenador no cuenta con él también puede restar, por lo que sería perfecto encontrar una salida si el jugador está dispuesto también".

El interés en Pogba

"Zidane desde el principio ha dejado claro que Pogba es fundamental para su nuevo proyecto, el club debe hacer todo lo posible para ficharle pero desconozco si está lejos o cerca. Puede ser una pieza clave para su proyecto y el club debe hacerlo posible para contentar a su entrenador. Hay que ver también si el United lo quiere vender, pero si Zidane lo quiere, hay que hacer todo lo posible por ficharlo".

Dudas sobre el rol de Pogba

"Pogba es muy buen jugador, ahora si será fundamental para el centro del campo del Real Madrid, ahí tengo dudas. Es muy fuerte y con buena llegada, puede marcar la diferencia, pero el Real Madrid tiene buen centro del campo. Si el entrenador está encantado de que venga, hay que contentarlo".

Hazard, jugador completo

"Hazard siempre me ha gustado, lo tiene todo, es muy rápido, tiene uno contra uno, asistencias, goles... Se adaptará muy bien al Real Madrid y ha demostrado que puede aguantar todo tipo de presión, puede marcar la diferencia".

Comparación con Cristiano Ronaldo

"Sinceramente pienso que no se puede hablar del Real Madrid de Hazard, porque no se puede comparar con Cristiano Ronaldo con todo lo que ha conseguido el portugués. No es el mismo tipo de jugador, Cristiano y Messi son únicos, pero a Hazard hay que darle tiempo".

La posibilidad de Neymar

"Neymar siempre me ha encantado, es recuperable y puede dar mucho más al mundo del fútbol. Si se pone a tiro o si se puede intercambiar por algún jugador, por qué no, pero luego también hay que gestionarlo".

¿Neymar o Mbappé?

"Neymar y Mbappé son completamente distintos, uno es joven y hace maravillas. Si tengo que elegir a uno de los dos me quedo con Mbappé sin duda, pero si se puede fichar a los dos... mejor".

Adaptación de Griezmann en el Barça

"El Barcelona es un equipo muy competitivo con grandes futbolistas, ahora Griezmann no tendrá problema en adaptarse y en jugar con grandes jugadores, ahora hay que ver como va la temporada. Si llega Neymar al Barça será otro jugador que marca la diferencia, eso sí que no me gustaría, ya veremos qué pasa el año que viene".

Acierto del Atlético con Joao Félix

"Joao Félix no creo que sea un fichaje con riesgo, le vi jugar en directo y le conozco muy bien. Me gusta muchísimo, es de estos jóvenes que saben hacer todo, dentro de poco va a ser un crack si le respetan las lesiones. Es muy parecido a Kaká en sus mejores tiempos, muy completo, joven y con muchas ganas de triunfar. El Atlético de Madrid ha hecho un gran fichaje. Es un jugador que enamora".

Paciencia con Kubo

"A Kubo no le conozco ni le he visto jugar, pero lo poco que se ha visto de él esta pretemporada se ve que tiene mucha técnica, pero tiene mucho que aprender. Es japonés y tiene que adaptarse a La Liga, apunta bien, pero hay que verle, darle oportunidades y confiar en él, pero poco a poco".

