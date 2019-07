Alfredo Duro, desatado: se quita la camisa en el penúltimo programa de El Chiringuito

El Chiringuito ha celebrado en la noche de este miércoles su penúltimo programa de la temporada y Alfredo Duro ha sido el encargado de darle un toque especial. En pleno debate sobre la climatología y las condiciones meteorológicas en los terrenos de juego de los diferentes países, el tertuliano se levantó y se despojó de su camisa para analizar la situación en España.

Este gesto provocó que la tertuliana Carme Barceló se diese la vuelta para no ver el torso de Alfredo Duro al descubierto, mientras que el resto reflejaba una sonrisa de incredulidad en sus rostros. No obstante, el tertuliano no tardó en volver a abrocharse los botones tras dar su humilde opinión sobre lo que él haría si estuviese en cualquiera de los terrenos de juego propuestos, sin importar la temperatura del exterior.

De esta forma, Duro quiso poner la 'salsa picante' al penúltimo programa del famoso programa deportivo después de una temporada muy intensa. En la noche de este jueves la temporada llegará a su fin y no volverá a emitirse hasta agosto, teniendo algo más de un mes de descanso para volver con las pilas cargadas y llenos de actualidad deportiva.

