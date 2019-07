Paco Buyo advierte a Neymar y al Barça: "Qué no le echen un pulso al jeque"

El próximo día 8 de julio se inicia la presentación de la nueva temporada en el PSG y Neymar continúa en el punto. El conjunto parisino se concentrará para iniciar la pretemporada, algo que las últimas horas levantó todas las alarmas ante la presunta intención del astro brasileño de no acudir y declararse en rebeldía. Una postura que Paco Buyo no cree que sea cierta, tal y cómo manifestó en El Chiringuito.

Pretemporada con el PSG

"Neymar no es que vaya a acudir a la presentación con el PSG, es que tiene que hacerlo. El domingo por la tarde está en París. Que no le eche un pulso al jeque, él le conoce bien, no es el primer intento que ha hecho para irse del club".

Neymar en venta

"Le pueden dejar marchar porque el jeque está harto de Neymar, hasta la coronilla. Pero el precio son 300 millones de euros como mínimo, como mucho se podrá negociar metiendo a jugador; preferiblemente francés y que se llame Dembelé".

🚨🚨 "Que NEYMAR no le ECHE un PULSO por si acaso...". ¡ATENTO que NADIE CONOCE MEJOR al JEQUE del PSG que @Francisco_Buyo! #ChiringuitoNeymar pic.twitter.com/PrWwvcngyL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 1 de julio de 2019

Precaución con el jeque

"El Barcelona sabe quien es el jeque. Quisieron fichar a Verratti, pidiéndole que se declarará en rebeldía, y les quitaron a Neymar. Saben perfectamente con quien se juegan los 'duros'".

