Edu Aguirre carga contra el vicepresidente del Barcelona por sus palabras sobre Neymar

Edu Aguirre en 'El Chiringuito'. Foto: Twitter (@elchiringuito)

Las palabras de Jordi Cardoner, vicepresidente azulgrana, durante su rueda de prensa han levantado cierta polémica. El directivo del Barcelona confirmó el deseo de Neymar de regresar al conjunto catalán señalando que el brasileño "quiere volver al Barcelona", aunque el club no contempla ahora mismo su fichaje.

Edu Aguirre ha considerado en 'El Chiringuito' que estas declaraciones son una "puñalada" del Barcelona a Neymar. "La rueda de prensa de Cardoner es una puñalada a Neymar. Le está ninguneando, le está dejando por los suelos y quiere cobrarse su propia venganza por lo que ha hecho con la directiva", señaló.

Además, aseguró que "parece que el Barcelona tiene que hacer un favor con firmar a Neymar". "Te firmamos pero no molestes. En público, no se puede decir que Neymar se ha ofrecido. Imagínate que Neymar se queda en el PSG. Hay cosas que públicamente no puedes hacer, agregó.

[Más información en: El Barça confirma que Neymar quiere salir del PSG y regresar a Barcelona: "Él quiere volver"]