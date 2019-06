Gatti: "Yo no quería tirar un penalti ni aunque me pagasen"

Desde que Cristiano Ronaldo puso fin a una etapa de nueve años en el Real Madrid, Sergio Ramos cogió aun más galones como capitán y asumió la responsabilidad de ser el nuevo lanzador de penaltis del equipo. El camero tiene un porcentaje de acierto envidiable desde los once metros y el portero rival nunca sabe por dónde le puede salir, pues puede sorprender con un tiro normal o decantarse por un a lo 'panenka' marca de la casa.

◘◘️"YO NO TIRABA un PENALTI ni aunque ME PAGARAN...". ¡NO TE PIERDAS la CONFESIÓN del 'Loco' #Gatti en #ChiringuitoPenaltis! pic.twitter.com/jfQzx34PId — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 11 de junio de 2019

No obstante, la llegada de Eden Hazard al conjunto merengue ha dejado entrever algunas dudas sobre si el '4' blanco seguirá siendo el encargado de ejecutar las penas máximas. En El Chiringuito se debatió sobre ello y Gatti recordó determinados momentos de su carrera deportiva, manifestando que nunca le gustó tirar penaltis y que, aunque le diesen la oportunidad, siempre prefería que los lanzasen otros.

Responsabilidad de otros

"Yo no tiraría un penalti ni aunque me pagasen, el día que me hicieron un partido de homenaje no lo quería tirar, lo hicieron mis compañeros. Querían que marcase, yo siempre decía 'el día que marque un gol me muero en el campo' y el día que me llega un penalti quería irme, estaba cagado. No lo tiré porque no me gusta tirar penaltis".

La posición del delantero, clave en el lanzamiento

"La cara tiene mucho que ver, cuando uno está asustado te das cuenta. El que va a tirar mira para todos lados, coge la pelota, la coloca... cuando uno la acomoda, lo falla".

El ejemplo de Cristiano y de los porteros con un don

"Cristiano nunca mira a la cara a los porteros y hay porteros que tienen un don para parar penaltis".

