La sonada bronca entre Buyo y 'Lobo' Carrasco: "Me molesta tu prepotencia"

El Real Madrid y el FC Barcelona afrontan una semana decisiva para sus intereses en el panorama nacional. Ambos equipos se juegan, en dos Clásicos, seguir vivos en la Copa del Rey y llegar a la final, y en La Liga, los culés pueden distanciarse y cerrar la competición, mientras que el conjunto blanco buscará reducir la diferencia.

Esta semana de tensión futbolística se ha trasladado también a los aficionados, que esperan estos partidos para cerrar una temporada plagada de rivalidad, tanto dentro como fuera del campo y con un enemigo común, el VAR.

Paco Buyo y el 'Lobo' Carrasco llevaron este pique al extremo en El Chiringuito. Ambos tertulianos debatían sobre el gol de Messi contra el Sevilla y el de Zidane cuando comenzó la discusión. El exfutbolista de Barça fue a replicar el tanto anotado por el argentino, y no quiso la participación del exguardameta, alegando que él era portero y no jugador".

Sergio Ramos y Leo Messi se saludan tras El Clásico de Copa REUTERS

El 'Lobo' pide respeto a Buyo

"Siempre te he respetado. Has sido compañero mío de selección. Y cuando nos hemos enfrentado, te he facturado dos golitos, pero no te lo metí a ti, se lo metí al Real Madrid. Solo te pido que tengas un respeto hacia la carrera de alguien, no mía, hacia la de todos.

Buyo critica la prepotencia de Carrasco

"Yo lo único que dije es que el de Messi es un gran gol, pero el de Zidane en la novena es 'El gol', por las circunstancias también. Lo peor es la superioridad y la prepotencia con lo que lo dices".

La explicación del 'Lobo' que no convenció a nadie

"A mí cuando me piden que haga una jugada, voy, cojo a Edu o a alguno que juega al fútbol y lo hacemos. Tú sabes hacer otras cosas, pero no puedes tener la habilidad que tenemos nosotros con los pies".

Paco Buyo se cansa y advierte al tertuliano

"Bueno, aquí todos podemos opinar y todos podemos replicar, y con muy mala leche".

