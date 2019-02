Tomás Roncero: "Es penalti a Casemiro, la imagen es irrefutable"

La semana de los Clásicos ha llegado plagada de polémica. El calendario favorable al FC Barcelona y el penalti pitado sobre Casemiro han incendiado a ambas aficiones antes de los partidos que pueden decidir la temporada de ambos equipos. El partido del miércoles decidirá el primer finalista de Copa del Rey, mientras que el del sábado, puede terminar con las posibilidades en La Liga del Real Madrid o volverla a abrir.

La última polémica y la más comentada ha sido el penalti pitado a favor del Real Madrid en el Ciudad de Valencia. El conjunto blanco empataba a uno contra el Levante y en la salida de un córner, Casemiro cayó en el área y la acción ha suscitado las críticas por el ligero contacto que recibe el centrocampista brasileño.

Tomás Roncero quiso empezar fuerte en el programa y decidió dar su opinión sobre la acción. El tertuliano comentó su primera impresión, dejando ver que para él no era penalti y como la imagen ofrecida por Edu Aguirre, le ayudó a cambiar su punto de vista, viendo clara la pena máxima sobre Casemiro. A parte de esta acción quiso hablar de la actualidad del Clásico, comentando el estado de forma de Luis Suárez y la situación de Gareth Bale.

Bale marca de penalti al Levante REUTERS

El cambio de opinión de Roncero sobre el penalti

"Gracias a Edu Aguirre y El Chiringuito, ayer descubrí que es penalti. Creía que no era penalti y la imagen que vi fue irrefutable. Además, me puse a mirar en el vídeo de un no penalti, pero que los de enfrente dijeron que era penalti de Promes sobre Messi, en el que dijeron que 'con que le roce es suficiente para que caiga'. Pues ya está si te roza es penalti".

Suárez en el Madrid no aguantaría

"Lo de Luis Suárez en Champions es un cante. Si fuera Benzema, no estaría en el Real Madrid".

La situación de Bale no es propia para El Clásico

"Bale ahora mismo sería agua fría en el ambiente que va a haber en el Bernabéu el miércoles".

