Mbappé anuncia que no ha "tomado una decisión" sobre su futuro y revela su pacto con Al-Khelaïfi

Y al tercer día de 2024, Kylian Mbappé rompió su silencio. El delantero francés habló de su futuro tras ganar su quinta Supercopa de Francia con el PSG. Fue la estrella del partido, pero había más expectación en lo que tenía que decir cuando salió a zona mixta en el Parque de los Príncipes para atender a los medios de comunicación.

Mbappé, que acaba contrato el próximo 30 de junio, anunció que todavía "no ha tomado una decisión". Aunque reveló que, eso sí, tiene un acuerdo con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, para que ninguna de las dos partes salga perjudicada si finalmente acaban separando sus caminos al final de la temporada.

"Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo", declaró Mbappé. Esa 'protección' a la que se refiere se trata de las renuncias de algunas primas (alrededor de 80 millones de euros) que el propio jugador acordó el pasado verano, cuando fue apartado por negarse a ser vendido.

Mbappé dio alguna clave más, como que esta vez no aguantara su decisión hasta el final si antes sabe lo que quiere hacer. Es decir, no se repetiría la situación de 2022 cuando hasta mayo no anunció que renovaría por el PSG en lugar de firmar con el Real Madrid.

"En 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si supiese lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa", añadió en su declaración.

