Ancelotti acaba con el debate: "No contemplamos fichar otro central en estos momentos"

Primera rueda de prensa del año de Carlo Ancelotti. El técnico italiano compareció ante los medios de comunicación en vísperas del partido de Liga contra el Mallorca y días después de que se anunciara su renovación con el Real Madrid hasta 2026. Su nuevo contrato fue uno de los temas sobre los que giró su encuentro ante los periodistas.

Ancelotti confirmó que tuvo contactos con Brasil, cuando Ednaldo Rodrigues era el presidente de su CBF, pero declaró con rotundidad que "las cosas han sido como he querido: quedarme en el Madrid". De hecho, 'Carletto' no quiere pensar que 2026 tenga que ser su final sí o sí y deja abierta la puerta a seguir más años en el banquillo blanco.

En cuanto a otros asuntos, descartó el fichaje de un central en enero (Tchouaméni y Carvajal son sus alternativas, como confirmó) y se tomó a broma que le preguntaran por Mbappé (vuelve a ser libre para negociar con quien quiera). Además, dio los nombres que vuelven este miércoles del grupo de lesionados:

Lesionados que vuelven

"Vuelve Vini, vuelve Carvajal, vuelve Arda. Camavinga y Mendy vuelven la próxima semana".

No ficharán un central

"Muy contento por la renovación. Ha sido bastante sencilla, muy rápida. Repito que estoy muy feliz de seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid. En estos momentos no contemplamos fichar otro central. Tenemos dos (Nacho y Rüdiger) en los que confiamos y tenemos otros dos (Tchouaméni y Carvajal) que pueden jugar ahí como urgencia".

Kepa o Lunin

"No he tomado la decisión porque los dos porteros me hacen dudar. No es correcto para ellos que elija, porque son buenos porteros. En cada partido decidiré".

Renovación adelantada

"El club quiere seguir contando con mi trabajo, eso es lo que más valoro. La intrahistoria no es importante. No tenia prisa por renovar. El club ha elegido hacerlo ahora porque está contento".

No se pone fecha de caducidad

"No sé cuándo se acabará mi carrera en los banquillos. 2026 puede ser una despedida parcial. Yo puedo seguir aquí. Puede ser el último año que entreno o no, si puedo seguir aquí. Ojalá pueda seguir como entrenador en 2027, 2028... Me gusta Madrid y quiero quedarme aquí".

Rumores de Brasil

"Todo el mundo sabe que yo tuve contactos con el que era el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues. Quiero agradecer el cariño e interés que ha tenido en que entrene a Brasil. Estaba pendiente con la situación que tenía yo con el Real Madrid. En los últimos meses, Ednaldo dejó de ser presidente. El contacto lo tuve, quiero agradecerlo, pero las cosas han sido como he querido: quedarme en el Madrid".

Rotundidad con el central

"Repito: sí, no vamos a fichar".

Segunda parte de la temporada

"Tenemos que esperar lo que va a pasar esta temporada. Creo que el equipo está cambiando poco a poco. Tenemos muchos recursos que todavía no han podido expresarse, como Arda Güler, que finalmente vuelve a su nivel. Tenemos que esperar a lo que pase en lo que queda de la temporada. En la primera parte, con muchos problemas, lo hemos hecho muy bien.

Mbappé

"-Risas- No voy a tocar este tema".

Lunin contra el Mallorca

"Kepa ha tenido una gripe, no ha entrenado en los últimos días y por tanto juega Lunin".

Plazos de los que vuelven

"No podemos comparar los tres. La baja de Güler es más larga. Carvajal va a jugar desde el principio, todavía no me he decidido con Vinicius. Tengo que hablarlo con el jugador y con los médicos. En los entrenamientos ha mostrado que está muy, muy bien".

Ser seleccionador algún día

"No sé si en 2026 Brasil me querrá, no lo sé. No sé si están contentos con mi decisión".

Futuro de la plantilla

"Hay jugadores que acaban contrato, pero elegirán ellos mismo lo que quieren hacer. Kroos, Nacho, Modric... El futuro está ya delineado. No hay muchas cosas que hacer. Parece que es muy pronto. No estamos pensando en lo que va a pasar en el verano de 2024. No tenemos que hacer muchas cosas porque el equipo está en muy buena dirección con jóvenes muy importantes y otro que llegará que es muy bueno".

Cómo está Arda Güler

"Lo importante para él es que esté bien. Poco a poco está recuperando su mejor nivel. Tenemos que pensar todos en no tener prisa con él porque es muy joven. Tendrá todo el tiempo del mundo para jugar con nosotros. Si puedo darle minutos mañana, tendrá minutos mañana. Si no, será otro partido".

