El ultimátum del PSG a Mbappé: si renueva, sería por más de dos años y se despediría del Real Madrid

Semana de alta tensión en París. El PSG se la juega en la Champions League contra el Borussia Dortmund. El equipo parisino puede quedar eliminado de la máxima competición europea si no gana su partido del miércoles, suponiendo esto su fracaso más sonado de los últimos años. Y dentro de poco, además, el club deberá afrontar el futuro de Kylian Mbappé.

La lógica une el devenir del PSG en Europa con la situación de Mbappé. Es decir, quedarse sin Champions en diciembre sería la mayor demostración para el delantero francés de lo lejos que estaría de ganar su título más ansiado con la camiseta del equipo de París. Aunque, según L'Équipe, esto no sería realmente así.

El diario francés da este martes novedades sobre la situación actual de Mbappé, que a partir del 1 de enero volverá a ser libre para negociar con el equipo que quiera. El PSG no cree que la renovación esté descartada y menos aún que esté vinculada al rendimiento del equipo en la Champions League. Eso sí, un nuevo acuerdo llegaría con unas condiciones en el Parque de los Príncipes que le cerrarían para siempre las puertas del Real Madrid.

L'Équipe explica este panorama respecto a la postura mantenida por Mbappé antes en su carrera. El delantero francés ya declaró la pasada temporada, tras caer eliminado el PSG contra el Bayern Múnich en Champions League, que no determinaría este factor su futuro: "Si vinculara mi futuro a la Liga de Campeones, y no quiero faltar el respeto al club, ¡me habría ido muy lejos! Estoy aquí, estoy muy feliz y, de momento, no pienso en otra cosa que hacer feliz al PSG", afirmó entonces el delantero francés.

Mbappé mantendría esta posición, aunque el PSG podría ser relegado este miércoles a jugar la Europa League. Un empate contra el Dortmund y una victoria del Newcastle ante el Milan le condenaría, igual que si pierde su partido solo le salvará un milagro -un empate entre Newcastle y Milan-.

El Real Madrid mira a enero

De momento, Mbappé no da pistas de sus planes para la próxima temporada. El 30 de junio acaba contrato con el PSG y la opción de ir al Real Madrid está sobre la mesa. La sensación es que es la última vez que ese tren parará ante él y debe decidir si subirse o no, como ya ocurriera en 2022.

El culebrón con el Madrid no se alargará más en el tiempo. No lo quiere así el club blanco ni tampoco el PSG. El club del Parque de los Príncipes, que quiso vender a Mbappé el pasado verano para evitar que saliera a coste cero en unos meses, le ofrecerá la renovación a su jugador, pero no será como la última. Es decir, el contrato será de larga duración y no sólo de dos años.

¿Qué debe ocurrir para que Mbappé renueve? Si su futuro no está ligado al papel en Champions, sí lo estaría al proyecto que el PSG le pueda plantear. El pasado verano ya quiso convencerle fichando a jugadores afines a él como Kolo Muani y Dembélé y dándole el rol de principal estrella tras las salidas de Messi y Neymar.

Pero Mbappé también debe saber que el Madrid no le esperará demasiado. En el club blanco está la determinación de que no ocurra algo como lo de 2022 y por eso señala enero como el mes clave para dejar todo atado. Si no hay predisposición del jugador a firmar pronto un acuerdo, el Madrid dará carpetazo a la operación. En cuestión de un mes, todo puede estar al rojo vivo en el 'caso Mbappé'.

