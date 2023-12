Jude Bellingham recibe el Golden Boy y ya es el mejor jugador joven del mundo: "Soy muy afortunado"

Jude Bellingham ya es oficialmente un chico de oro. El futbolista del Real Madrid recibió el Golden Boy que le acredita como el mejor futbolista del mundo menor de 21 años gracias a sus memorables actuaciones. El talentoso jugador fue galardonado en el acto que tuvo lugar en Turín, y además fue elegido por una amplia mayoría de los votos.

"Gracias por la invitación y por el premio, es un honor poder estar aquí por donde han pasado tantas leyendas. Soy muy afortunado por todo lo que he vivido", dijo el centrocampista inglés en el momento de recibir el premio en Italia.

Un total de 50 periodistas compusieron el jurado para determinar quién era este 2023 el mejor futbolista del mundo menor de 21 años, y de todos ellos hasta 45 votaron por el futbolista del Real Madrid. Hubo, por lo tanto, casi unanimidad a la hora de ponerse de acuerdo en señalar al centrocampista como un talento increíble y uno de los futbolistas del momento a nivel internacional.

Siempre modesto tanto en el césped como a la hora de hacer declaraciones: "Gracias por la hospitalidad y por este honor, por dejarme unirme a este prestigioso premio y lista de jugadores que lo han recibido. Esto es algo que he ganado también por jugar con grandes jugadores. Es algo que he aprendido desde que empecé en el Birmingham, la responsabilidad de ayudar siempre al equipo. Soy muy afortunado de jugar con grandes jugadores".

"El Real Madrid es el equipo más grande del mundo y tener la oportunidad de jugar allí es increíble. No todo el mundo puede hacerlo y me siento muy afortunado. Los objetivos tienen que ser grande cuando juegas en el Real Madrid y en Inglaterra, de los que estoy muy orgulloso de representar. Lo daré todo y la presión es grande. Lo daré todo para dar lo mejor en ambos combinados", comentó.

🤳😍 @BellinghamJude: “Hola a todos, estoy muy agradecido por ganar este premio. Gracias por el apoyo de los aficionados y también de todos en el club; jugadores, entrenadores y personal”. #GoldenBoy pic.twitter.com/HUTJIlBC0v — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 4, 2023

"No sabría que hacer si no jugara al fútbol, así que agradezco a mi familia por haberme apoyado. El fútbol me ha dado todo lo que tengo. Es un honor y una responsabilidad ser un modelo para los pequeños. No soy perfecto, por ahora me centro en jugar al fútbol y disfrutarlo, ese es el mensaje que les puedo dar", sentenció el inglés.

La votación

Con el 97% de los votos del jurado, Bellingham brilló en la gala del Golden Boy. Indiscutiblemente fue el más reconocido, mientras que en la segunda posición de este galardón individual quedó otro joven valor como Jamal Musiala. El futbolista del Bayern Múnich, internacional con la selección de Alemania, fue el segundo más votado por sus grandes actuaciones con el conjunto bávaro. Tercero fue Xavi Simons, otro centrocampista más, en este caso del Leipzig.

Bellingham añade este galardón individual al que recibió hace poco en la gala del Balón de Oro. El futbolista del Real Madrid también fue premiado con este galardón que reconoce al mejor joven del mundo, en este caso por la revista France Football, por lo que parece claro que es el futbolista con más proyección del momento.

No fue lo único que se llevó el fútbol español en esta gala, ya que Linda Caicedo se llevó el Golden Girl y fue reconocida como la mejor jugadora sub21 del momento en el balompié femenino.

