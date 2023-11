Carlo Ancelotti se deshace en elogios a Jude Bellingham: "Es un regalo para el fútbol"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al encuentro entre el Real Madrid y el Nápoles. El técnico italiano habló de Jude Bellingham del que dijo que es "un regalo para el fútbol".

El entrenador del Madrid alabó la labor de su equipo que "estamos cansando. Hemos tenido jugadores con calambres, pero es normal. Ha sido un partido muy intenso con muchas transiciones".

También quiso felicitar a Nico Paz. Aseguró que "ha aportado lo que esperábamos" y que es un "jugador para el futuro del Real Madrid porque tiene todas las cualidades para un jugador del Madrid".

Nico Paz

"Ha aportado lo que esperábamos. Para él es una noche especial. Es un jugador para el futuro del Madrid porque tienen todas las cualidades para un jugador del Real Madrid. Ha aportado en un momento de dificultad. Era lo que necesitábamos".

Bellingham

"Sorprende cada día. No solo a nosotros, a todo el mundo. Es un regalo para el fútbol. Los compañeros, la afición, el mundo del fútbol. Todos están encantados con él. Ojalá pueda seguir así".

Valoración del partido

"Ha sido un partido igualado contra un rival con calidad. A nivel de juego lo hemos hecho bien, sin demasiada prisa pero hemos manejado. Hemos podido estar mejor en aspecto defensivo. Hemos estado ordenados, pero poco agresivos. Cuando parecía que no teníamos energía hemos demostrado todo lo contrario".

Racha sin perder

"El partido contra el Atlético sufrimos con goles de centros porque no fuimos capaces de tener controlada el área de penalti. Hemos trabajado esa faceta. El equipo ha mejorado y nos encontramos bien a nivel defensivo. Pero siempre hay que mejorar".

Cansancio del equipo

"Estamos cansando. Hemos tenido jugadores con calambres, pero es normal. Ha sido un partido muy intenso con muchas transiciones. Hemos terminado cansados, pero tenemos tiempo para recuperar hasta el sábado".

Bellingham, líder

"Es joven, serio, profesional. Trabaja, se entiende muy bien con los compañeros. Tiene que mejorar su español. Se lo he dicho muchas veces: nadie es perfecto".

Bellingham y Zidane

"Es difícil comparar dos generaciones distintas. Lo que de distinto es una llegada dentro del área que Zidane no tenía y una calidad técnica de Zidane que Bellingham no tiene".

Rodrygo

"He visto muchos delanteros con una mala racha. Ahí no tienes que bajar los brazos y Rodrygo nunca lo ha hecho. El día que ha marcado el primer gol ha sido el click. Era solo una cuestión de tiempo".

Joselu

"Al final ha hecho su trabajo. No solo hoy. No es que pido marcar goles a los delanteros. Joselu trabaja muy bien. Que marque goles es bueno para él. Un jugador tiene que pedir disculpas cuando no trabaja y él trabaja bien".

Mal inicio de partes

"Tenemos que evaluar. Estamos satisfechos. Han sido dos situaciones que se podían evitar, pero hemos tenido la suerte de hacer dos goles más que el rival".

