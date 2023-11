Carvajal: "Ancelotti sabe que si en este club no se gana nada, la cabeza del míster es la que rueda"

Calendario saturado

"Está claro que un jugador de élite, que juega en uno de los principales equipos de Europa y con su Selección, es muy exigente. Estoy de acuerdo con el míster de que son muchos partidos. Que haya tantas lesiones no es normal. Tanto viaje, rival... estar al cien por cien cada tres días es complicado. Los jugadores tenemos la potestad de poder hacer algo. No todos los jugadores tienen tantos partidos. Es un tema bastante complejo".

Ocho bajas del Madrid

"No es algo bueno el tener tantas lesiones. Cuando hay lesionados se abre la puerta para otros que no tienen tantos minutos les llega y tienen que estar preparados. A veces esto une un poco más".

Sentadas por el calendario

"Es algo complejo. Somos muchos los jugadores que no estamos de acuerdo de que haya tantos partidos... en muchos casos intrascendentes. Luego siempre dicen 'pues si quieren jugar menos, que se bajen el sueldo'. Nosotros nunca hemos dicho que no nos lo bajaríamos. No se puede exprimir al jugador y los partidos bajan de calidad".

Cuidar su físico

"Soy un jugador que se mide muy poco a nivel de esfuerzos, siempre que estoy en el campo trato de dar el máximo. Sí que hay momentos en los que el cuerpo me pide parar y ya te vas conociendo cuando tienes tantos partidos. Hay que hablarlo con el míster y el doctor. Estar al 100% u otro compañero lo hará igual de bien".

¿Crisis del Barça?

"Al final están ahí, con pie y medio en octavos de Champions, peleando LaLiga... y se está viendo reflejado que está todo muy igualado. Si en unos meses nos toca cruzarnos contra ellos, pues a dar el máximo y a superarles".

Continuidad de Ancelotti

"Cuando empecé era un desconocido para él y caí un poco de pie con él. Con Zizou es con quien más tiempo he pasado. No para de reinventarse, preparar los partidos. Por mí que estuviera todos los años que él y el club quieran. Hay pocos entrenadores que puedan hacerlo mejor que Carlo en el Real Madrid".

Mejoría de Rodrygo

"Rodrygo sabe qué es el Madrid. En tres partidos sin marcar, te llueven las críticas. Me alegro de que se haya sacado la presión de los goles. Cuando está en racha y empieza a marcar, el equipo lo nota. Ojalá se alargue la racha porque nos da mucho".

La cantera del Madrid

"La cantera del Madrid es la mejor del mundo. Veo a los jóvenes preparados. También a otros que aprietan desde abajo".

Renovar a Ancelotti

"Todos sabemos cómo es el tema de los entrenadores en el fútbol. Los resultados marcan su devenir. Yo le renovaría mañana mismo. Pocos pueden hacerlo mejor que Carlo. Él sabe que si en este club no se gana nada, la cabeza del míster es la que rueda y también la de varios jugadores. Eso es así en este vestuario y en los grandes de Europa".

