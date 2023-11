Los consejos de Puyol a Vinicius y la respuesta de Ancelotti: "Ha mejorado muchísimo su actitud"

El Real Madrid puede lograr este miércoles el pase matemático a los octavos de final de la Champions League. Para ello tiene que ganar al Sporting de Braga, que visita el Santiago Bernabéu tres días después del empate a cero de los blancos contra el Rayo Vallecano. Los de Ancelotti están obligados a reaccionar y puede que sin Jude Bellingham.

Durante la jornada de este martes, el foco en Valdebebas se puso en el estado de Bellingham. El inglés acabó el partido del Rayo con una luxación en el hombro izquierdo y solo hizo parte de la sesión con el grupo, aún dolorido por su problema físico.

"No sé si Bellingham jugará mañana. No ha hecho todo el entrenamiento para evitar golpes en el hombre. Se encontraba bien a la hora de hacer movimientos. Veremos mañana si tiene minutos", dijo sobre el inglés.

En la sala de prensa, el protagonismo fue para Vinicius. Tanto a Nacho como a Ancelotti les preguntaron por las palabras de Carles Puyol, emblema del barcelonismo, del lunes. "Me gustaría hablar con Vinicius, si cambiase su actitud tendría más reconocimiento", dijo durante un acto el exjugador del Barça y de la Selección.

"Si Puyol quiere hablar un día con Vinicius pues perfecto, es cosa de ellos", dijo un Nacho que dejó claro que en el vestuario del Madrid ya ayudan mucho al brasileño. "Hablamos con él para que esté tranquilo, que se enfoque en jugar, y poco a poco está cambiando", recalcó el capitán blanco. Ancelotti, que habló ante los medios unos minutos después, siguió la misma línea.

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa EFE

La actitud de Vinicius

"Si Puyol, que tiene mucha experiencia, quiere hablar con Vinicius, que hable con él. Puede ser que Vinicius tenga que mejorar su actitud en algunas circunstancias, pero ha mejorado ya muchísimo y lo sigue haciendo. Estamos encantados con él, con lo que hace en el campo. Ha estado descolocado en algunos momentos, pero su actitud ha mejorado mucho en comparación a otros años".

¿Falta de gol?

"Cuanto menos encajas, más posibilidades hay que ganar. De media, marcamos dos goles por partido. No tengo la estadística, pero seguimos en esa media. Hay que marcar más si encajas más y el equipo ha mejorado en defensa. Con esto quiero decir que no necesitamos marcar muchos goles".

Críticas a él y su staff

"No siento que me tengan ganas. Lo que me siento es muy querido con la afición. Siento cariño en el Bernabéu. El club me muestra cariño todos los días. Esa crítica yo no la siento. Me encuentro muy cómodo en el sitio".

Fichajes en invierno

"No tenemos ninguna idea de fichar para el invierno. En la segunda parte de la temporada volverán los lesionados como Militao y Courtois. En invierno no haremos nada. En verano, ojalá hagamos algo. Es broma, lo vamos a hacer -risas-".

"No tenemos ninguna idea de fichar invierno. En verano haremos algo"

Situación de Brahim

"Yo hablo con Brahim. No ha tenido muchos minutos, es verdad. Sé perfectamente lo que puede aportar estando disponible. La competencia es muy grande, pero es un jugador que me gusta. También es serio y profesional. Tendrá su papel, puede ser mañana o en otros partidos. He leído que le he sentenciado, pero yo no sentencio a nadie. Esa es una palabra muy mala. Tengo algo especial con Brahim y es que ha jugado en el Milan -risas-".

Endrick, llamado con Brasil

"No me sorprende. Está jugando muy bien. En Brasil hay mucha competencia, pero es un premio a un jugador joven que lo está haciendo muy bien".

