Nacho Fernández: "Hemos hablado con Vinicius; en Champions todo parece más calmado"

Nacho Fernández fue el futbolista del Real Madrid que este martes compareció en rueda de prensa en la víspera del partido de Champions League contra el Sporting de Braga. El capitán blanco dijo que le parece "perfecto" que el exbarcelonista Carles Puyol hable con Vinicius, si es para motivarle y ayudarle, pero que desde dentro del vestuario el brasileño ya está bien asesorado.

Puyol afirmó el lunes que "si en algunas cosas cambiase su actitud, [Vinicius] tendría más reconocimiento" por parte del mundo del fútbol, y que le gustaría hablar con él al respecto, a lo que respondió hoy el capitán madridista.

Nacho también remarcó la diferencia que hay en los ambientes de los partidos que disputa Vinícius en la Champions League comparados con La Liga, donde es protagonista de discusiones y polémicas ajenas al juego.

Arda Güler

"Arda tiene un gran futuro por delante. Tiene las características que se necesitan para triunfar en el Madrid y lo que necesita es tiempo. Tenemos ganas de verle jugar. Su potencial es tremendo".

El impacto de Bellingham

"Tiene ADN Real Madrid. Es un luchador y un ganador. Solo le importa competir y ganar. Ha empezado de la mejor manera. Ha demostrado solo que está preparado para esto y más. Es de los fichajes que más ha marcado en el Madrid en los últimos años".

Nacho Fernández, en rueda de prensa EFE

Capitán y contrato hasta junio

"Es mi segunda temporada acabando contrato al acabar temporada. El año pasado estaba preocupado, pero ahora me lo tomo de otra manera. Pienso en el día a día y estoy feliz de ser el primer capitán, aunque la responsabilidad es la misma".

Puyol y Vinicius

"Con Vinicius hemos hablado mucho desde que llegó al Madrid. Es el tipo de jugador que siente más provocaciones que cualquier otro por su forma de jugar. Hablamos con él para que esté tranquilo, que se enfoque en jugar, y poco a poco está cambiando. Tiene mucho carácter. Si Puyol quiere hablar un día con Vinicius pues perfecto, es cosa de ellos. Si le dice cosas buenas está perfecto, pero aquí le ayudamos constantemente".

Minutos en el Madrid

"Mi papel ha sido diferente al de Modric toda la vida. Luka estaba acostumbrado a jugar todos los partidos y ser siempre titular. Yo siempre he tenido que darle la vuelta a la situación. Esta temporada, por lesiones de compañeros, se me ha puesto todo de cara. Me siento en buen momento y me encuentro bien deportivamente. Disfruto del momento".

La falta de Benzema

"Hemos cambiado la forma de jugar. Karim tiene características diferentes a Vinicius y Rodrygo. Creo que Vinicius y Rodrygo también son goleadores, van a meter muchos. También todo lo que generan es importante para el equipo".

"El año pasado estaba preocupado porque acababa contrato, pero ahora me lo tomo de otra manera"

En los partidos importantes

"Peleo para jugar ese tipo de partidos. Mi objetivo es que al acabar la temporada haya jugado el máximo de partidos posible. A estas alturas, he sido titular en todos los partidos de Champions y eso es importante para mí".

Canteranos en el primer equipo

"Como canterano, es una alegría que suban chicos a entrenar con nosotros. Les viene bien para prepararse de cara al futuro. El salto en el Real Madrid es más difícil que en otros sitios. Últimamente no está habiendo oportunidades, pero el club tiene una gran cantera".

Tranquilidad con Vinicius en Champions

"En Champions parece que está todo más calmado, no sé por qué. Lo ideal es que siempre fuera así. Pero como digo, todos trabajamos para que la situación se suavice al máximo".

Futuro de Ancelotti

"Ancelotti es una persona hecha para estar en este club, por la tranquilidad que transmite a los jugadores y que da en las ruedas de prensa. Mejor preguntarle a él qué va a hacer con su futuro".

