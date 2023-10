Vinicius Jr: "Sé que no voy a hacer de España un país sin racistas"

Vinicius Junior ha hablado sobre los episodios racistas que sufrió la temporada pasada y todo lo que ha movido para luchar contra ello. El brasileño reconoció que el suceso ocurrido en Valencia ha sido muy duro para él, aunque contó que no es el único episodio en el que sufrió el racismo de la sociedad.

El futbolista del Real Madrid concedió una entrevista a L'Equipe en la que habló, entre otras cosas, de los episodios de racismo que ha sufrido en los últimos meses. También habló sobre el racismo en La Liga y sobre el apoyo de las instituciones.

"Sucedió en muchas ocasiones, y en Valencia de manera flagrante e importante. Sentí mucha tristeza. Si estoy en el terreno es para hacer feliz a la gente. Y un grupo, que sé que es minoritario, te puede afectar hasta el punto de que ya no pienses en jugar", confirmó un Vinicius que asegura haber aprendido mucho del racismo: "Aprendí mucho sobre el racismo. Cada día sé más. Es un tema realmente complejo. En el pasado, la gente sufría esclavitud. Estoy interesado en ello. Realmente espero que estos episodios no vuelvan a suceder. No sólo conmigo, sino con todos los jugadores, con todos... Y sobre todo con los niños".

[Vinicius denuncia ante la juez que los gritos de "mono, mono" fueron generalizados en Mestalla]

El atacante brasileño sabe la influencia que tiene y cree que es capaz de hacer ver a la sociedad los cambios que se necesitan en este aspecto: "Nunca me han negado el acceso a un baño por ser negro. Nunca me han pedido que pase por la puerta trasera de un restaurante porque soy negro. Pero para mí era importante saber que les pasó a otros. Todavía sé poco, a pesar de todo. Leo mucho y quiero seguir teniendo una influencia. Mi voz pesa. Puedo ayudar. No se trata sólo del fútbol o sólo de los negros. Si alguien te insulta de una manera que te duele, tienes que luchar contra ello. Hasta que las cosas cambien".

Apoyo de las instituciones

Durante la entrevista, Vinicius Jr fue preguntado sobre si había sentido el apoyo de instituciones como UEFA o FIFA: "Todos te envían mensajes de texto cuando pasa algo, pero tan pronto como termina, ya no te hablan. ¡Pero tuve apoyo! Del club, por supuesto, y también de los jugadores, sobre todo los que ya han sufrido estas cosas. Así cambiará la cosa: si los jugadores están juntos. Cuando pasé por esto, recibí mucho apoyo, lo cual es bueno. Sobre todo, debemos seguir luchando. Esto no va a parar de inmediato y no dejaré de luchar", dijo.

También habló sobre La Liga y sus palabras en las que dijo que era propiedad de racistas: "Lo que pasó en Valencia fue en la jornada 35, pero en todos los partidos fuera de casa disputados antes de este hubo episodios de racismo. Nunca hicieron nada. Ya había hablado con La Liga para decir que esto tenía que cambiar", asegura.

Vini insistió en que solo le escucharon "desde el momento en que el mundo entero empezó a hablar de España" y está convencido en que puede cambiar algunas cosas: "Personalmente sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero. Pero sé que puedo cambiar algunas cosas. Para que los que lleguen en los próximos años no pasen por esto, para que los niños puedan tener tranquilidad en el futuro. Por ellos haré todo lo que pueda".

Sigue los temas que te interesan