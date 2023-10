Ancelotti: “Vinícius ha sido víctima de insultos racistas y se intenta desviar el tiro"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado frente a Osasuna en el Bernabéu. El técnico italiano repasó toda la actualidad de su equipo, desde el encaje en la defensa hasta las suplencias de Modric o las declaraciones de Vinicius en el juicio.

El entrenador del Real Madrid empezó negando que el croata Luka Modric, quien solo ha jugado 312 minutos esta temporada en ocho encuentros, esté pensando en "irse en enero" a la vez que comentó su importancia en un vestuario en el que aporta algo que "no puede aportar nadie más".

También habló del problema que tiene para este choque en defensa donde solo Rudiger es su único central disponible. Serán Mendy o Tchouameni quien acompañe al jugador alemán.

Sensaciones del partido

"Sabemos la dificultad, Osasuna siempre hace buenos partidos aquí, no les hemos ganado las últimas dos veces".

Vinicius y el juicio

"Se intenta desviar el tiro, que es que Vinicius fue víctima de insultos raciales, da igual que fueran uno o diez. Hay un procedimiento judicial. Hay medios que quieren desviar el tiro de esto, me da pena y rabia".

Mundial de España

"Me parece muy bien para el fútbol español. Da igual que se juegue también en Portugal y Marruecos. Es muy buena noticia".

Recambio de Alaba

"A Tchouameni le hemos probado estos dos días en los entrenamientos. El aspecto defensivo que utiliza como pivote, lo puede usar como defensa. Va muy bien por alto. El otro es Mendy, que está acostumbrado a jugar en la línea de atrás".

Salida de Modric y suplencias

"No creo que se esté planteando salir en enero. Piensa que es un jugador importante y nosotros también lo pensamos. No tiene planteamiento de irse y estamos contentos con esto".

"Hablo con él cada día. No le veo contento, pero sigue manteniendo una alta motivación e ilusión de aportar algo al equipo. Lo que aporta en el vestuario no lo puede aportar nadie. Tiene un carisma importante y es normal que le afecte no jugar, como a nosotros y a todos los que quieren a Modric: compañeros, aficionados, el entrenador... Pero que haya jugado 30 minutos en Nápoles también significa mucho".

Modric, frente al Nápoles REUTERS

Osasuna

"Es un equipo que defiende muy bien y que intentará pillarnos descolocados para crear peligro. Nosotros tenemos que atacar bien y ordenados, para no generar peligros atrás".

Final en el Bernabéu

"Tiene que jugarse en Madrid porque es la capital de España y en el Bernabéu porque va a ser el mejor estadio del mundo".

Rodrygo

"Hay momentos en los que te cuesta más marcar y otros que menos. Cuando te cuesta más tienes que focalizarte en el trabajo en equipo, algo que está haciendo muy bien. De momento, sus goles no los hemos necesitado porque hemos ganado todos los partidos, menos uno".

Simeone y los jóvenes

"Hablaba de intensidad, de energía... Nosotros la tenemos con estos jóvenes. Cada uno tiene que jugar con las características de los jugadores que tiene. Puedes ganar con veteranos y con jóvenes. Lo he hecho de las dos maneras. Para jugar con intensidad es claro, los jóvenes aguantan más, los veteranos tienen otras características".

Conexión Vini-Jude

"Han jugado un poco más cerca en los últimos partidos, combinan bien... Pensando en el futuro, vamos a tener más éxitos con ellos".

Fran García y la Selección

"Lo ha hecho bien al inicio de temporada aunque ahora ha estado ahí en los últimos partidos Camavinga. Fran está muy bien, motivado, irse con la Selección le va bien y creo que es justo".

