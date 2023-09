Ancelotti, sobre el ataque de Gil Marín al Madrid: "Se ha equivocado, nadie es perfecto"

Carlo Ancelotti analizó ante los medios de comunicación la victoria que consiguió el Real Madrid ante Las Palmas para olvidar la derrota ante el Atlético. El míster blanco habló sobre las palabras de Gil Marín recogidas por el diario MARCA en las que cargaba con dureza contra el club blanco, al afirmar que presiona a los árbitros.

"Adulteran la competición. Crean un clima insoportable para los colegiados. Los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros serían para reírse si no fuera algo tan serio que afecta directamente al desarrollo de la competición. En Real Madrid TV son unos forofos. Saben que si no dicen este tipo de cosas perderían rápidamente su trabajo", alegó el CEO del Atlético de Madrid.

Por otra parte, Ancelotti se mostró encantado con la actuación de Brahim Díaz, explicó la suplencia de Luka Modric y también habló sobre el estado de salud de Alaba tras marcharse lesionado. Valoró el italiano el regreso de Vinicius al equipo y también explicó lo sucedido con Arda Güler, después de que se cayera a última hora de la convocatoria.

La lesión de Alaba

Lo bueno es que hemos recuperado a Mendy, vamos a recuperar a Carvajal y Rüdiger está un poco tocado. Pensamos que estará bien para el sábado. Alaba ha tenido un problema en el abductor. El resto vamos a verlos en estos días.

La actuación de Brahim

El partido de Brahim ha sido muy bueno, ha aportado al equipo sobre todo en la primera parte. Se podía tener un poco más de acierto pero hemos creado peligro. Cuando un jugador que juega poco sale al campo y lo hace bien, estamos todos contentos. Significa que está motivado.

El juego directo, Bellingham y Modric

Estaba pensado darle descanso a los dos. El pase directo es una gran opción, con un pase puedes hacer un mano a mano con el portero. A veces la línea de Las Palmas, que son bastante altas, podía ser una opción la de buscar un pase directo. Yo no soy un súper fan de la posesión, soy un súper fan de los goles.

Las declaraciones de Gil Marín

No hago caso a esto, a lo que dice el dueño o el presidente del Atlético de Madrid. Cada uno dice o hace lo que quiere.

¿Adultera la competición el Madrid?

Para mí se ha equivocado a lo grande Gil Marín, pero ninguno es perfecto.

La vuelta de Vinicius

Ha entrado con muchas ganas y mucha ilusión. Él quería marcar y aportar al equipo. Obviamente después de un mes le falta algo, pero está totalmente recuperado. Ahora tiene que prepararse bien estos días y estar listo para el partido del sábado.

Rodrygo y su pelea con el gol

Para los delanteros, son momentos que pasan. Cuando no marcas te viene un poco de ansiedad y de preocupación. Nosotros tenemos que seguir dándole confianza, es verdad que no ha marcado pero ha dado una asistencia a Joselu en el segundo gol que ha sido fantástica. Para mí ha aportado lo suficiente en el partido. El gol llegará en el momento que él deje de pensar en marcar goles, tiene que pensar en seguir trabajando porque el gol con la calidad que tiene va a llegar.

Mejorar la puntería

Siempre hay margen para mejorar. En algunas oportunidades lo hemos hecho muy bien y ahí está el trabajo del entrenador. El foco en el partido era presionar fuertes al principio, no ahorrar energía en los primeros 20 minutos y en este sentido el delantero le falta un poco de frescura en la finalización.

La importancia de Brahim

Es muy importante tenerlo. Contra equipos que se cierran, él tiene calidad en espacios reducidos y nos puede ayudar. Es extraordinario en los espacios pequeños. Creo que nos va a ayudar mucho a lo largo de la temporada.

¿Modric, señalado?

No lo he gestionado de manera especial, es una rotación. No ha jugado Bellingham tampoco, Kroos tampoco. He intentado manejar la plantilla y tenemos que hacerlo de la mejor manera en los próximos partidos. Esto va a pasar hasta el próximo parón porque hay un desgaste muy importante. Hay muchos partidos, muchas lesiones... En este momento de la temporada les cuesta tener un rendimiento siempre al 100% y si tienes la posibilidad de dar descanso, nos viene bien.

Sobre Arda Güler

No es mala suerte. Terminó el entrenamiento y estaba ayer, marcó un gol. Después del entrenamiento ha notado algo en el músculo y ha tenido una pequeña lesión. El jugador está triste porque había recuperado el problema del menisco y tenemos que esperar un poco todavía. Es una lesión pequeña pero no le ha permitido tener minutos hoy, que era la idea.

